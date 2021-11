Τσάβι: Επίσημα ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα

Μέρα ευτυχίας για τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα καθώς ο Τσάβι είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο νέος τεχνικός των «μπλαουγκράνα».

Νέα εποχή, με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά τι εστί Μπαρτσελόνα, Βαρκελώνη, Καταλονία και τίτλοι...

Ένα Σάββατο ευτυχίας ξημέρωσε για τους οπαδούς των «μπλαουγκράνα» που είδαν ότι ο Τσάβι είναι πλέον και με τη βούλα ο νέος προπονητής της ομάδας στη μετά - Μέσι εποχή του συλλόγου, έχοντας αντικαταστήσει τον Ρόναλντ Κούμαν που δεν μπορούσε να οδηγήσει το καράβι σε ήρεμα νερά.

Ο Τσάβι, έχοντας και τις εμπειρίες από την Μέση Ανατολή και την Αλ Σαντ με την οποία κατάφερε να γευτεί επιτυχίες στο Κατάρ, ήξερε πως θα ερχόταν η μέρα που θα κατάφερνε να βρεθεί στο «τιμόνι» της Μπαρτσελόνα.

Και από την μαεστρία με την οποία στα χαφ μαζί με τον Ινιέστα φρόντισαν για να γεμίσει η τροπαιοθήκη της ομάδας, τώρα θα το κάνει από την άκρη του πάγκου.

Έπειτα από 767 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, 17 χρόνια και 25 τίτλους, ο Τσάβι είναι ο άνθρωπος στους ώμους του οποίου πέφτει όλο το βάρος για να εμφανιστούν οι «μπλαουγκράνα» στο επίπεδο που τους έχει μάθει ο κόσμος και απαιτεί η ιστορία του κλαμπ...

Το συμβόλαιο έναντι του οποίου έχει συμφωνήσει με την ομάδα, θα έχει διάρκεια 2,5 ετών, μέχρι και το καλοκαίρι του 2024.

A legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021