Ρεάλ: Τελειώνει τον Ιανουάριο ο Αζάρ

Ο Εντέν Αζάρ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την Ρεάλ, καθώς δεν υπολογίζεται στα πλάνα του Κάρλο Αντσελότι και η ομάδα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να τον ξεφορτωθεί τον Ιανουάριο.

Πριν από δύο χρόνια, η Ρεάλ έβγαλε από τα ταμεία της 115 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Βέλγο άσο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του Αζάρ δεν ήταν τα αναμενόμενα καθώς για την ώρα οι «μερένγκες» το μόνο που έχουν πάρει πίσω είναι απογοήτευση και για την εικόνα αλλά και για την κακοδαιμονία με τους συνεχείς τραυματισμούς.

Ο 30χρονος επιθετικός δεν έχει καταφέρει να δείξει την αξία του, ενώ και οι οπαδοί της ομάδας είναι δυσαρεστημένοι από την απόδοσή του. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε αυτά τα δύο χρόνια παρουσίας του στη Μαδρίτη, ο Αζάρ, έχει καταγράψει μόλις 53 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό πέντε τέρματα και εννέα ασίστ.

Η διοίκηση φαίνεται πως το έχει πάρει απόφαση σχετικά με το μέλλον του στο ρόστερ, καθώς σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, τον Ιανουάριο σκοπεύει να τον πουλήσει, προκειμένου να βάλει έστω ένα μικρό ποσό στα ταμεία της, από ενδεχόμενη πώληση.

Αυτό που ώθησε τους διοικούντες την Ρεάλ για την πώληση του Βέλγου άσου, είναι το γεγονός ότι οι σχέσεις του με τον Κάρλο Αντσελότι δεν είναι και οι καλύτερες. Αλλωστε ο Ιταλός τεχνικός έχει ξεκαθαρίσει ότι το πρόβλημα του πρώην άσου της Τσέλσι δεν είναι η φόρμα του, αλλά ο αυξημένος ανταγωνισμός στην ομάδα.

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του, ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, έχει δείξει τόσο η πρώην ομάδα του Τσέλσι όσο και η Νιουκάστλ.

