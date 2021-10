Μπαρτσελόνα: Ο Ζόρζε Μέντες δεν δέχεται τη ρήτρα του 1 δισ. ευρώ για τον Φατί

Οι συζητήσεις μεταξύ του Ζόρζε Μέντες και της διοίκησης της Μπαρτσελόνα για το νέο συμβόλαιο του Ανσού Φατί συνεχίζονται κι οι εξελίξεις δεν είναι ευχάριστες για τους «μπλαουγκράνα».

Αναμφισβήτητα, ο Ανσού Φατί είναι το πιο φιλόδοξο ταλέντο που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στις τάξεις της Μπαρτσελόνα, που διανύει τη μεγαλύτερη κρίση στη σύγχρονη ιστορία της.

Η ομάδα έχει χάσει τον Μέσι, τα ταμεία της αποτελούν μια τεράστια «μαύρη τρύπα» και αν υπάρχει κάτι για το οποίο χαμογελούν δυνατά οι φίλοι της ομάδας είναι το 18χρονο αστεράκι των Καταλανών.

Ο Φατί, λάμπει όσο κανείς άλλος στο Καμπ Νου, αλλά το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2022.

Η διοίκηση σαφώς και θέλει να τον δει να υπογράφει την πρόταση που του έχει γίνει, αλλά ο Ζόρζε Μέντες δεν είναι... εύκολος στο «ναι».

Σύμφωνα με το BBC, μάλιστα, ο Πορτογάλος ατζέντης δεν δέχεται να μπει ρήτρα αποδέσμευσης 1.000.000.000 ευρώ!

Μένει να δούμε ποιες κινήσεις θα γίνουν από την πλευρά των μπλαουγκράνα ώστε να μην χάσουν ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, που ενδεχομένως στο μέλλον να φέρει στην εξέδρα τα χαμόγελα που έφερνε ο Μέσι.

