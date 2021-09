Μπαρτσελόνα: Επαιξε σχεδόν ένα ημίχρονο με τους Πικέ και Αραούχο στην επίθεση (pics)

Ο Ρόναλντ Κούμαν προκειμένου η Μπαρτσελόνα να φτάσει στην ισοφάριση κόντρα στη Γρανάδα, αποφάσισε να παίξει φουλ... επίθεση στα τελευταία λεπτά.

Λίγο έλειψε οι «μπλαουγκράνα» να γνωρίσουν αναπάντεχη ήττα από την Γρανάδα, ωστόσο κατάφεραν στο φινάλε να αποτρέψουν το κάζο στο «Καμπ Νόου» βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης στο 90ο λεπτό με τον Αραούχο.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός βρέθηκε στην αντίπαλη περιοχή και με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα με την Γρανάδα, αγωνιζόταν στην κορυφή της επίθεσης με τους Λουκ Ντε Γιονγκ, Πικέ και Αραούχο. Δηλαδή με δύο κεντρικούς αμυντικούς και με έναν καθαρό επιθετικό.

Μην ξεχνάμε βέβαια, ότι πρώτος σκόρερ της τωρινής Μπαρτσελόνα, είναι ο Ζεράρ Πικέ. Ο Ισπανός στόπερ έχει καταφέρει να βρει 50 φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής από το υπάρχον ρόστερ των Καταλανών δεν έχει πετύχει τόσα τέρματα.

Barça’s strikers in the second half: pic.twitter.com/BNl6UfhA9E