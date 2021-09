Μπαρτσελόνα: Μετά την αποχώρηση του Μέσι, ο Πικέ είναι ο πρώτος σκόρερ της τωρινής ομάδας (pic)

Ο Ζεράρ Πικέ, μετά και την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι, είναι ο πρώτος σκόρερ της τωρινής Μπαρτσελόνα, έχοντας πετύχει 50 τέρματα.

Η φετινή σεζόν για την Μπαρτσελόνα είναι εντελώς διαφορετική σε σύγκριση με όλες τις προηγούμενες. Κι αυτό φυσικά οφείλεται στην αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι για την Παρί Σεν Ζερμέν.

Από εκείνη τη μέρα, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στις τάξεις της ομάδας. Ενα εξ αυτών είναι ότι το «10» το οποίο φορούσε ο Αργεντινός αστέρας, θα το φοράει από εδώ και πέρα στην πλάτη του ο Άνσου Φατί.

Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης είναι ότι πρώτος σκόρερ της τωρινής Μπαρτσελόνα, είναι ο Ζεράρ Πικέ. Ο Ισπανός στόπερ έχει καταφέρει να βρει 50 φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής από το υπάρχον ρόστερ των Καταλανών δεν έχει τόσα τέρματα.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ ακολουθεί στη σχετική λίστα με 30 γκολ, ενώ τρίτος σκόρερ των «μπλαουγκράνα» είναι ο, «κομμένος» από τον Κούμαν, Κουτίνιο με 24 τέρματα.

Φυσικά, όλα αυτά τα νέα δεδομένα, προέκυψαν με την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι, καθώς ο Αργεντινός όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο πρώτος σκόρερ του συλλόγου με 672 τέρματα.

❗| Gerard Piqué has scored the most goals [50] as a Barcelona player, in the current squad. The second is Dembélé, with 30; followed by Coutinho [24] and Alba [22].@fansjavimiguel [🥇]