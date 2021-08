Μπαρτσελόνα - Σοσιεδάδ: Ο Πικέ «θυσιάστηκε» και σκόραρε το πρώτο γκολ στη μετά-Μέσι εποχή (vid)

Έβγαλε την ομάδα του από τη δύσκολη θέση δεχόμενος περικοπή μισθού ώστε να δηλωθούν οι μεταγραφές στη La Liga και μία μέρα μετά ο Ζεράρ Πικέ χρίστηκε σκόρερ, του ιστορικού πρώτου επίσημου γκολ στη μετά-Μέσι εποχή.

Ένα 24ωρο πριν από την έναρξη της σεζόν, οι πιθανότητες να παίξει η Μπαρτσελόνα με τα νέα της αστέρια στην πρεμιέρα κόντρα στη Σοσιεδάδ δεν ήταν με το μέρος της. Ώσπου εμφανίστηκε ο πιστός «στρατιώτης» της, Ζεράρ Πικέ. Ο 35χρονος στόπερ δέχθηκε «ψαλίδι» στον μισθό του, ούτως ώστε να μειωθεί το μπάτζετ και να μπορέσουν να δηλωθούν στη La Liga οι μεταγραφές των Μέμφις Ντεπάι και Έρικ Γκαρθία.

Μετά την ηρωική του πράξη, οι δύο παίκτες έκαναν τελικά το επίσημο ντεμπούτο τους και ο Ολλανδός σταρ του ξεπλήρωσε αυτή τη χάρη, σερβίροντας την ασίστ για να χριστεί σκόρερ ο Πικέ με κεφαλιά και να πετύχει το σημαδιακό, πρώτο γκολ της Μπαρτσελόνα μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι.

Saturday: Pique took a pay cut to allow Barcelona to register Memphis.



Sunday: Memphis assists Pique, who scores Barca's first goal of the season. pic.twitter.com/XPF0PEYqwf