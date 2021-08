Μπαρτσελόνα - Σοσιεδάδ: Το πρώτο «Μέσι, Μέσι» στο 10' στο «Καμπ Νόου» (vid)

Περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι στις εξέδρες του «Καμπ Νόου» φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Λιονέλ Μέσι, όπως είχαν προαναγγείλει, στο 10' της πρεμιέρας κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Η πρώτη γεύση δόθηκε στο «Joan Gamper» και το φιλικό κόντρα στη Γιουβέντους του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ένα γήπεδο με Μπλαουγκράνα φανέλες, αλλά χωρίς τον Λιονέλ Μέσι, ούτε στον πάγκο, ούτε στην εξέδρα, ούτε καν στην Καταλονία. Ο Αργεντίνος μάγος αποχώρησε μετά από μια... ζωή στις τάξεις της Μπάρτσα και οι κάτι παραπάνω από 20.000 φίλοι της που βρέθηκαν στο ματς της πρεμιέρας κόντρα στη Σοσιεδάδ έκαναν πράξη την υπόσχεσή τους, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του στο 10ο λεπτό.

Αυτό ήταν το πρώτο «Μέσι, Μέσι» στο «Καμπ Νόου», το «σπίτι» του Λέο επί 17 χρόνια, από τα πολλά που θα ακολουθήσουν στη διάρκεια της σεζόν.

Barcelona fans chanting Messi's name in the 10th minute pic.twitter.com/nmcvyueSUq