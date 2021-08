Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα φώναζαν «Μέσι, Μέσι» στο φιλικό με τη Γιουβέντους (vids)

Αποθέωση για τον Λιονέλ Μέσι μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα από τους φίλους της ομάδας στο φιλικό με τη Γιουβέντους.

Πριν την έναρξη του φιλικού μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Γιουβέντους που διεξάγεται στο προπονητικό κέντρο των «μπλαουγκράνα», ο Ρόναλντ Κούμαν πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στους φίλους της ομάδας. Φυσικά αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι, η οποία αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης όχι μόνο στη Βαρκελώνη, αλλά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Εκείνη τη στιγμή, μόλις ακούστηκε το «Μέσι» από τα χείλη του Κούμαν, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα δεν έχασαν την ευκαιρία να αποθεώσουν τον Αργεντινό, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Το ίδιο συνέβη και στο δέκατο λεπτό της αναμέτρησης από τους οπαδούς των «μπλαουγκράνα», οι οποίοι δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ τον Αργεντινό παικταρά που έγραψε ιστορία στη Βαρκελώνη και πλέον ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Παρίσι για χάρη της Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι κάτι που αναμένεται να κάνουν σε κάθε ματς στο ίδιο λεπτό σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

🗣️ Barca fans started chanting Messi's name in the 10th minute.



They'll be doing this all season.



(via @sport)pic.twitter.com/LJFWGIyWkx