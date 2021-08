Όμπλακ σε Μέσι: «Χωρίς εσένα, το ισπανικό πρωτάθλημα δεν θα είχε αυτή τη θέση» (vid)

Ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο, Γιαν Όμπλακ, αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι και υποστήριξε ότι χωρίς εκείνον το ισπανικό πρωτάθλημα δεν είχε αυτή τη θέση παγκοσμίως.

O Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στη Γαλλία και μένει μόνον η ανακοίνωση για να επισημοποιηθεί η μετακίνησή του στην Παρί Σεν-Ζερμέν, αφήνοντας το ισπανικό πρωτάθλημα φτωχότερο σε επίπεδο ποιότητας, ταλέντου και πρεστίζ.

Αυτό αναγνωρίζεται και από τους αντιπάλους του 34χρονου Αργεντινού. Ο 28χρονος Σλοβένος γκολκίπερ της Ατλέτικο, Γιαν Όμπλακ, είδε τον Pulga να παραβιάζει 10 φορές την εστία του και τόνισε ότι επαναπροσδιόρισε το ποδόσφαιρο.

«Για όσο διάστημα παίζω, θεωρώ ότι ο Μέσι επαναπροσδιόρισε το ποδόσφαιρο. Χωρίς εκείνον, η La Liga θα ήταν διαφορετικό πρωτάθλημα. Πρώτα από όλα θα είχε λίγες περισσότερες clean sheets. Εμπνέει τους πάντες να γίνουν καλύτεροι. Τώρα βρίσκεται στο επόμενο όνειρό του», ήταν το περιεχόμενο της ανάρτησης του Γιαν Όμπλακ.

