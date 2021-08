Μέσι - Παρί Σεν Ζερμέν: Έφτασε, χαιρέτησε και υπογράφει! (pic & vid)

Ο Λιονέλ Μέσι κατέφτασε στη γαλλική πρωτεύουσα, χαιρέτησε για πρώτη φορά το κοινό της Παρί Σεν Ζερμέν και πλέον αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη παρουσίασή του.

Ο παροξυσμός στις τάξεις των φιλάθλων της Παρί Σεν Ζερμέν αποδείχθηκε μάταιος τη Δευτέρα (9/8), καθώς ενώ εκείνοι τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, ο Λιονέλ Μέσι χαλάρωνε στη βίλα του στη Βαρκελώνη με το μαγιό του. Το έργο, όμως, επαναλήφθηκε την Τρίτη (10/8), έχοντας μεσολαβήσει η οριστική συμφωνία της διοίκησης με τον πατέρα και μάνατζέρ του, Χόρχε Μέσι, η οποία και άναψε το «πράσινο φως» στον Αργεντινό θρύλο για να ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τη σύζυγό του, Αντονέλα και τους τρεις γιους του.

Έτσι κι έγινε. Ο Λίο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Bourges» του Παρισιού περίπου στις 16:40 ώρα Ελλάδος, εκεί όπου τον περίμεναν 500-1000 φίλαθλοι των Παριζιάνων και μάλιστα, βγήκε στο παράθυρο για να τους χαιρετίσει για πρώτη φορά.

Πλέον, το αρχικό βήμα προς την επισημοποίηση της μεταγραφής του είναι οι ιατρικές εξετάσεις. Αμέσως μετά την άφιξή του, ο Μέσι θα ξεκουραστεί κι ακολούθως θα μεταβεί στο νοσοκομείο για τα απαραίτητα τεστ, ενώ όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, 11 Αυγούστου στις 12 ώρα Ελλάδος.

Όσο για το νούμερο που θα φοράει στη φανέλα, μέσα από το teaser βίντεο που ανήρτησε η Παρί έγινε ξεκάθαρο ότι ο Νεϊμάρ θα διατηρήσει το «10» και ο Μπαπέ το «7», συνεπώς ο Αργεντινός θα διαλέξει ανάμεσα στον πρώτο αριθμό της καριέρας του, το «30», ή το Νο19 που φόρεσε τη διετία 2006-08 στη Μπαρτσελόνα.

Lionel Messi waving to the PSG fans from the window of the airport in Paris pic.twitter.com/Sx7Y4LNGbt

No number 10 for Lionel Messi.

Kylian Mbappé included in the trio.



Paris Saint-Germain ‘messages’ here on their official announcement video for Leo Messi. #PSG #Messi pic.twitter.com/AA0eq4Z3pU