Πέδρι: Αρνήθηκε τις διακοπές κι επέστρεψε για προπονήσεις στην Μπαρτσελόνα (pic)

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και ξεκούραση για τον Πέδρι, ο οποίος επέστρεψε στη Βαρκελώνη, λίγες ημέρες μετά το τέλος των υποχρεώσεων του με την εθνική Ισπανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να ξεκινήσει προπονήσεις στην Μπαρτσελόνα.

Ο Πέδρι διανύει το 18ο έτος της ηλικίας του και φέτος απέδειξε το πάθος και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Εκλεισε μία σεζόν έχοντας αγωνιστεί σε 73 παιχνίδια σε 9 διαφορετικές διοργανώσεις.

Τα περισσότερα από κάθε άλλον (LaLiga, Copa Del Rey, Spanish Super Cup, Champions League, Euro, Ολυμπιακοί Αγώνες, προκριματικά Μουντιάλ, Euro U-21, Nations League), ενώ το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως ο νεαρός άσος ξεπέρασε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τον Νεϊμάρ, ο οποίος έχει καταγράψει μόλις 70 συμμετοχές στο γαλλικό πρωτάθλημα από το 2017, όταν μετακινήθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν!

Πρόσφατα ο Πέδρι, ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα, στους Ολυμπιακούς Aγώνες κι επέστρεψε στη Βαρκελώνη έχοντας το ασημένιο μετάλλιο στις αποσκευές του.

Η Μπαρτσελόνα του έδωσε την άδεια άμα ο ίδιος επιθυμεί να πάρει μερικές ημέρες για να ξεκουραστεί, μετά από τόσους συνεχόμενους αγώνες, ωστόσο ο 18χρονος μεσοεπιθετικός αρνήθηκε, καθώς επιθυμία του είναι να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προπονήσεις, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

After playing 73 games this season for club and country, Pedri has returned to Barcelona and will train with the squad.



Barcelona offered him the chance to go on vacation for two weeks but the player rejected the offer.



This guy is a machine. 😳🇪🇸 pic.twitter.com/M3wkQSvpv0