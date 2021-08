Μπαρτσελόνα – Γιουβέντους 3-0: Πρώτοι... πανηγυρισμοί χωρίς τον Μέσι (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι αποθεώθηκε δίχως να είναι ποτέ ξανά εκεί και η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε να ζει χωρίς εκείνον, επικρατώντας 2-0 της Γιουβέντους του “μουδιασμένου” Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το κοινό φώναζε το όνομά του. Ο Λιονέλ Μέσι όμως δεν ήταν εκεί. Δεν θα ξαναείναι εκεί. Νωρίτερα τους είχε αποχαιρετήσει όλους με έναν μεγάλο λυγμό. Η Μπαρτσελόνα όμως οφείλει να συνεχίσει. Και θα το κάνει με κάθε τρόπο. Το ξεκίνημα πάντως ήταν κάτι παραπάνω από θετικό. Υποδεχόμενη τη Γιουβέντους για το “Trofeo Joan Gamper”, επικράτησε φιλικά 3-0 και άφησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο δίχως να σκοράρει στην πιο αγαπημένη του έδρα.



Η αρχή έγινε με τον Μέμφις Ντεπάι να χρειάζεται μόλις τρία λεπτά για να σκοράρει σε τετ α τετ. Ο Ολλανδός επιθετικός έχει ξεκινήσει τέλεια στην Μπάρτσα, έχοντας βάλει και γκολάρα στο ντεμπούτο του πριν λίγες μέρες. Ο Ρονάλντο είχε κάποιες ενέργειες με τον Νέτο να βγάζει δύο σουτ του. Η κεφαλιά του Μπρέθγουεϊτ κλείδωσε τη νίκη των Μπλαουγκράνα και η γκολάρα του Πουτς (90'+2') έδωσε διάσταση θριάμβου, κάτι που όμως περνάει σε δεύτερη μοίρα. Κανείς δεν πόλη δεν μπόρεσε να αισθανθεί την παραμικρή χαρά από αυτήν. Του έλειψε και θα τους λείπει ο αρχηγός τους.



Η Μπάρτσα δεν έχει άλλο φιλικό, καθώς στις 15 του μήνα υποδέχεται τη Σοσιεδάδ για τη La Liga, ενώ για τη Γιούβε ήταν η πρώτη φιλική ήττα. Εχει ακόμα ένα ματς προετοιμασίας με την Αταλάντα, πριν κάνει πρεμιέρα στις 22 στην Ουντινέζε.

BOOM! !! @RIQUIPUIG MAKES IT 3-0 ON THE FINAL PLAY OF THE GAME! #BarçaJuve #TrofeuGamper pic.twitter.com/ofNfJNWR93