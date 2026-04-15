Η Μπαρτσελόνα μέτρησε ακόμη έναν αποκλεισμό από ομάδα, θεωρητικά, του βεληνεκούς της, επιβεβαιώνοντας πως έχει χάσει τον τρόπο της στην Ευρώπη.

Παρότι έδειχνε να έχει τα φόντα για μια τεράστια ανατροπή, η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε εντέλει από την Ατλέτικο Μαδρίτης και για μία ακόμη χρονιά, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρώτο της τρόπαιο στο Champions League μετά το 2015.

Οι Ροχιμπλάνκος έκαναν νέα ζημιά στους Μπλαουγκράνα, τους οποίους είχαν αποκλείσει και από το Κύπελλο Ισπανίας, με τους Καταλανούς να τα βρίσκουν ξανά σκούρα απέναντι σε ομάδα που ανήκει στην ευρωπαϊκή ελίτ - με την Ατλέτικο να μετρά τρία Europa League, τρία UEFA Super Cup και δύο χαμένους τελικούς Champions League από το 2010 και μετά.

Άλλοτε φόβητρο, η Μπάρτσα δείχνει να έχει χάσει το κολάι στην Ευρώπη, καθώς τα τελευταία χρόνια, έχει μεν προκρίσεις σε νοκ άουτ ευρωπαϊκών διοργανώσεων ενάντια σε ομάδες όπως η Νάπολι, η Γαλατάσαράι, η Ντόρτμουντ, η Μπενφίκα, η Κλαμπ Μπριζ και η Νιούκαστλ, ωστόσο όποτε το επίπεδο δυσκολίας ανέβαινε, ερχόταν, νομοτελειακά, αποκλεισμός.

Ο Mister Chip θεωρεί την πρόκριση επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα προημιτελικά του Champions League τη σεζόν 2018/19 ως την τελευταία της Μπαρτσελόνα απέναντι σε ελίτ αντίπαλο, αν και αντιλαμβάνεται κανείς πως οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν περισσότερο το όνομα παρά τη χάρη εδώ και αρκετά χρόνια.

Την ίδια ώρα... σκόπελοι όπως η Λίβερπουλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ίντερ και η Ατλέτικο Μαδρίτης αποδεικνύονται ανυπέρβλητα εμπόδια για τους Καταλανούς, με την τελευταία σημαντική πρόκριση να είναι πιθανότατα εκείνη ενάντια στην Τσέλσι στους «16» του Champions League τη σεζόν 2017/18, χάρη στα γκολ των Λιονέλ Μέσι και Ουσμάν Ντεμπελέ!