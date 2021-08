Μέσι: «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα φύγω, έκανα τα πάντα για να μείνω» (pics & vids)

Με δάκρυα στα μάτια ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα, λέγοντας πως δεν περίμενε ποτέ του ότι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο της καρδιάς του, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο μέλλον του τονίζοντας ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Έπειτα από 21 χρόνια σχέσης με την Μπαρτσελόνα και 35 τίτλους, ο κατά πολλούς κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έχει υπάρξει ποτέ, Λιονέλ Μέσι μίλησε για τελευταία φορά μπροστά στον κόσμο των «μπλαουγκράνα», για όλα αυτά τα χρόνια που πέρασε στο «Καμπ Νόου».

Πριν καν ξεκινήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του ο Λιονέλ Μέσι ξέσπασε σε λυγμούς, όπως και όλοι όσοι ήταν στην αίθουσα Τύπου και παρακολουθούσαν για τελευταία φορά από κοντά τον Αργεντινό αστέρα στην Μπαρτσελόνα.

Στη συνέχεια όταν βρήκε το κουράγιο να μιλήσει, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται πλέον στην ομάδα της καρδιάς του, τονίζοντας πως δεν περίμενε ποτέ του ότι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο μιας και επιθυμία του ήταν να παραμείνει.

Μεταξύ άλλων θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους όσον αφορά το μέλλον του, παρά τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει ήδη συμφωνήσει με την Παρί Σεν Ζερμέν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία».

«Τις τελευταίες μέρες έδωσα πολύ σκέψη για το τι μπορώ να πω. Είναι πολύ δύσκολο για μένα έπειτα από τόσα χρόνια της ζωής μου εδώ. Δεν είμαι έτοιμος γι' αυτό. Πέρυσι με όλες τις βλακείες, με το burofax, ήξερα τι να πω. Αλλά φέτος δεν είναι το ίδιο. Φέτος, η οικογένειά μου κι εγώ ήμασταν πεπεισμένοι ότι θα μείνουμε εδώ, κάτι που θέλαμε περισσότερο από ποτέ.

Νομίζαμε ότι θα μείνουμε στη Βαρκελώνη. Ο χρόνος μας εδώ ήταν υπέροχος. Έπειτα από τόσα χρόνια εδώ, από τα 13 μου, έπειτα από 21χρόνια, φεύγω με τη σύζυγό μου, με τα 3 καταλανοαργεντινά παιδιά. Δεν μπορώ να σας πω ό,τι ζήσαμε σε αυτήν την πόλη και δεν μπορώ να πω ότι δεν θα γυρίσουμε σε μερικά χρόνια, γιατί εδώ είναι το σπίτι μας. Είπα στα παιδιά ότι είμαι ευγνώμων προς όλους στο σύλλογο, που ήταν με το πλευρό μου. Ακόμα κι αυτούς που συνάντησα λίγες φορές.

Τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό γι' αυτόν τον οργανισμό. Για όσα έζησα σε αυτήν την περίοδο. Για όλα τα καλά που έγιναν, αλλά και τα λίγα άσχημα, που με βοήθησαν να μεγαλώσω, να αναπτυχθώ. Τα έδωσα όλα γι' αυτό το σύλλογο. Από την πρώτη μέρα που έφτασα μέχρι την τελευταία. Φεύγω. Είμαι ευγνώμων για τη φροντίδα που μου έδειξε ο λόγος. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα φύγω.

Δεν μπορέσαμε να παίξουμε με κοινό λόγω της πανδημίας. Ήταν δύσκολο που δεν ακούγαμε φωνές, πανηγυρισμούς, φιλάθλους να φωνάζουν το όνομά μου. Αν φανταζόμουν την αποχώρησή μου, θα τη φανταζόμουν σε γεμάτο Καμπ Νόου. Πρέπει να γίνει έτσι όμως. Η αγάπη που μου δείχνει ο κόσμος είναι πάντα ίδια. Αναγνωρίζουν την αγάπη που έχω κι εγώ γι' αυτούς και το σύλλογο.

Ξεχνάω πολλά πράγματα από αυτά που θέλω να πω. Το σκέφτηκα πολύ, όμως τα λόγια δεν μου βγαίνουν. Το καλύτερο τώρα είναι να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Ειλικρινά ευχαριστώ όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων οι οποίοι παρακολουθούσαν κι εκείνοι συγκινημένοι το «αντίο» του «Λίο».

Για την καλύτερη του στιγμή με την Μπαρτσελόνα:

«Δύσκολο να επιλέξω μία στιγμή, αλλά ίσως όταν έκανα το ντεμπούτο μου. Ήταν το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Αργότερα έγιναν κι άλλα, όμως πάντα θα θυμάμαι τη στιγμή που άρχισαν όλα».

Για το τι συνέβη τα τελευταία 24ωρα:

«Αυτό που είπε ο Λαπόρτα. Όλα ήταν ΟΚ μέχρι τελευταία στιγμή και ξαφνικά δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το πιο ξεκάθαρο είναι ότι ο σύλλογος, ο Λαπόρτα, δεν μπορούσαν λόγω της La Liga. Ειπώθηκαν πολλά για μένα, ότι δεν ήθελα να συνεχίσω. Πέρυσι δεν ήθελα και το είπα. Τώρα ήθελα, αλλά δεν μπορούσα».

