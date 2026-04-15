Από το μακρινό πλέον 2015, η Μπαρτσελόνα αγνοεί την κορυφή της Ευρώπης, δεχόμενη εδώ και μια δεκαετία οδυνηρούς αποκλεισμούς.

Ήταν 6 Ιουνίου του 2015, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, όταν η Μπαρτσελόνα του Λουίς Ενρίκε, η Μπαρτσελόνα των MSN, κατακτούσε το 5ο Champions League της ιστορίας της, νικώντας με 3-1 τη Γιουβέντους στον τελικό.

Οι «μπλαουγκράνα» πανηγύρισαν τον 3ο τίτλο μέσα σε 6 σεζόν, κι όμως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι 11 χρόνια αργότερα το... κοντέρ δεν θα είχε ανέβει. Ο χθεσινός (14/4) αποκλεισμός από την Ατλέτικο Μαδρίτης, 3ος σε ισάριθμες συναντήσεις σε προημιτελική φάση από τους Ροχιμπλάνκος, βύθισε ξανά στην εσωστρέφεια τους Καταλανούς.

Από έναν τέτοιο (σσ αποκλεισμό από την Ατλέτικο στα προημιτελικά) ξεκίνησε η... κατηφόρα το 2016, όταν οι -τότε- πρωταθλητές Ευρώπης έμειναν εκτός συνέχειας από την αρμάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς παρά τη νίκη με 2-1 στο «Καμπ Νόου» το 2-0 της ρεβάνς έστειλε τους Μαδριλένους στα ημιτελικά.

Την αμέσως επόμενη σεζόν σχεδόν όλοι οι φίλοι της Μπάρτσα την έχουν συνδέσει με κάτι σαν... τίτλο. Το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου (14/2/2017) στο Παρίσι, οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε είδαν την Παρί Σεν Ζερμέν να... περνάει από πάνω τους, και με το εμφατικό 4-0 είχαν σχεδόν αποχαιρετήσει τον θεσμό. Μόνος που πραγματικά πίστευε στο ακατόρθωτο, ο Νεϊμάρ! Ο Βραζιλιάνος με μια μυθική εμφάνιση, οδήγησε την ομάδα του στην περίφημη ''Remontada'', το ασύλληπτο 6-1 επί των Γάλλων, που έστειλε τους Ισπανούς στην οκτάδα. Ο αποκλεισμός με 3-0 από τη Γιουβέντους είναι κάτι που ελάχιστοι θυμούνται...

Προχωράμε στην περίοδο 2016-2017, όταν ο Κώστας Μανωλάς μπήκε στο Πάνθεον της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η Ρόμα ηττήθηκε με 4-1 στο «Καμπ Νόου» και άπαντες έκαναν λόγο για τυπική ρεβάνς στην Ιταλία. Υπολόγιζαν όμως χωρίς τον Έλληνα στόπερ που με απίθανη κεφαλιά έγραψε το 3-0 στο 82ο λεπτό και έριξε στο καναβάτσο την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Κανείς όμως δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως τα πράγματα θα ήταν ακόμη χειρότερα την επόμενη σεζόν. Οι «μπλαουγκράνα» σε μια χρονιά όπου ο Λιονέλ Μέσι κυριολεκτικά «οργίασε», νίκησαν με 3-0 τη Λίβερπουλ στον πρώτο ημιτελικό. Η συνέχεια, γνωστή. ''Corner taken quickly'', Οριγκί και... 4-0, θρίαμβος για τους Άγγλους, δράμα για τους Καταλανούς που βίωσαν δεύτερη διαδοχική ''Remontada'' εις βάρος τους!

Πάμε και στο αξέχαστο 2020, τη χρονιά που ο Covid-19 έκανε την εμφάνισή του και έκλεισε στο σπίτι όλο τον πλανήτη. Το ποδόσφαιρο φυσικά μπήκε στον... πάγο, με το Champions League να διεξάγεται σε μια πρωτόγνωρη μορφή, με Final 8 τον Αύγουστο στη Λισαβόνα. Εκεί, το αντάμωμα της Μπάρτσα με την Μπάγερν Μονάχου του Χάνσι Φλικ έμεινε αλησμόνητο. Το τελικό 8-2 υπέρ των Βαυαρών δεν αφήνει χώρο για σχόλια...

Φτάνουμε αισίως πέντε χρόνια πριν (2021), όταν και η ομάδα της Βαρκελώνης έπεσε πάνω στην Παρί Σεν Ζερμέν του Κιλιάν Μπαπέ, στους «16» της διοργάνωσης. Το άνετο 1-4 των Γάλλων στην πρωτεύουσα της Καταλονίας δεν άφησε περιθώρια για τον επαναληπτικό, με τον Λιονέλ Μέσι να πετυχαίνει το τελευταίο ευρωπαϊκό γκολ με την ομάδα της καρδιάς του, λίγους μήνες πριν γίνει μόνιμος κάτοικος Παρισιού.

Τις επόμενες δυο περιόδους (2021-2022 και 2022-2023) η Μπάρτσα δεν κατάφερε καν να βγει από τους ομίλους (έχοντας στη συνέχεια αποτυχία στο Europa League), ενώ το 2024 και πάλι η Παρί Σεν Ζερμέν έβαλε «στοπ» στα προημιτελικά, ξανά με 1-4 μέσα στο «Καμπ Νόου», παρότι είχε χάσει 2-3 στο πρώτο ματς.

Πέρυσι (2025-2026), το σύνολο του Χάνσι Φλικ έφτασε δευτερόλεπτα μακριά από τον τελικό της διοργάνωσης. Σε μια μυθική σειρά με την Ίντερ και μετά το 3-3 στο «Μονζουίκ», η Μπάρτσα νικούσε 2-3 στις καθυστερήσεις στο Μιλάνο. Το γκολ του Ατσέρμπι όμως στο 90+3' έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί ο Φρατέσι σημείωσε το τελικό 4-3, βάζοντας άλλο ένα καρφί στο «μπλαουγκράνα» φέρετρο....