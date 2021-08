Μέσι: Ξέσπασε σε κλάματα πριν καν ξεκινήσει την ομιλία του (pics & vid)

Με την είσοδό του στην αίθουσα Τύπου, ο Λιονέλ Μέσι δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, στο τελευταίο του «αντίο» στην Μπαρτσελόνα.

Πριν καν ξεκινήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του ο Λιονέλ Μέσι ξέσπασε σε λυγμούς, όπως και όλοι όσοι ήταν στην αίθουσα Τύπου και παρακολουθούσαν για τελευταία φορά από κοντά τον Αργεντινό αστέρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο 34χρονος επιθετικός ετοιμάζει βαλίτσες για Παρίσι, καθώς τα έχει βρει σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν και αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Messi can’t believe it’s coming to an end 😢 (via @FlorentTorchut ) pic.twitter.com/pC9e7jtGz7

Lionel Messi is in floods of tears already. This is going to be difficult… 😢💔 pic.twitter.com/w0UKiM7Yj8