Η ώρα για την ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον κόσμο έφτασε (22/9, 21:40) και σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, ο Λαμίν Γιαμάλ ετοιμάζεται να μεταβεί στο Παρίσι μαζί με 20 άτομα του κύκλου του, υπό τις φήμες πως αυτός πήρε το βραβείο.

Η σπουδαία ημέρα για την απονομή της φετινής «Χρυσής Μπάλας» έφτασε, καθώς απόψε (22/9, 21:40) στο Παρίσι και το Théâtre du Châtelet, το France Football θα ανακοινώσει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου για το 2025.

Δυο είναι τα ονόματα που κυριαρχούν και είναι... δεδομένο πως ένας εξ' αυτών θα είναι ο νικητής. Ουσμάν Ντεμπελέ και Λαμίν Γιαμάλ πραγματοποίησαν εξαιρετική (περσινή) σεζόν και δικαίως συναγωνίζονται για την.. κορυφή του κόσμου όσον αφορά τα ατομικά βραβεία, με τον Γάλλο να φαντάζει φαβορί, ελέω και της κατάκτησης του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Παρόλα αυτά, το wonderkid της Μπαρτσελόνα όχι μόνο δεν πτοείται, αρκετά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ετοιμάζει.. απόβαση 20 ατόμων του κύκλου του στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, ώστε να παραστούν στην τελετή. Μάλιστα, αναφέρεται πως όλοι οι «καλεσμένοι» του 18χρονου, όπως φυσικά και ο ίδιος, θα είναι ντυμένοι από τον οίκο της Dolce & Gabbana.

Πέραν αυτού, τα ρεπορτάζ γράφουν πως σε περίπτωση που του απονεμηθεί το βραβείο, ο Γιαμάλ έχει ήδη οργανώσει ένα ιδιωτικό πάρτι στο Παρίσι, με σκοπό φυσικά να γιορτάσει το συγκεκριμένο γεγονός.

Διαρροή πως ο Γιαμάλ είναι ο νικητής

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες αρκετά μέσα αναφέρουν πως όντως ο άσος της Μπαρτσελόνα είναι εκείνος του οποίου το όνομα θα ανακοινωθεί ως ο κορυφαίος παίκτης για το 2025. Παρά το γεγονός πως ο αρχισυντάκτης του France Football παραχώρησε συνέντευξη, στην οποία ξεκαθάρισε ότι μόνο ο ίδιος γνωρίζει τον νικητή και δεν θα πει τίποτα μέχρι τη στιγμή της απονομής, οι διαρροές συνεχίζονται.

Στηρίζονται δε στο γεγονός πως είναι λίγο... περίεργο ο Γιαμάλ να πάρει μαζί του τόσα άτομα, γνωρίζοντας πως δεν θα κερδίσει αυτός το βραβείο, αλλά ο Ντεμπελέ. Παράλληλα, στο «απέναντι στρατόπεδο», ο Γάλλος εξτρέμ ξέρει πως δεν θα έχει την πλήρη υποστήριξη της ομάδας του στο gala, καθώς το Classique ανάμεσα σε Μαρσέιγ και Παρί που αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ορίστηκε -επίσης- για απόψε, στις 21:00, λίγα λεπτά δηλαδή πριν την απονομή της «Χρυσής Μπάλας»!