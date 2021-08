Μέσι για το μέλλον του: «Η Παρί είναι μια πιθανότητα αλλά ακόμα δεν έχω κλείσει» (pic)

Στο τελευταίο του «αντίο» ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Μπαρτσελόνα αλλά και την πιθανότητα να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Χαμηλούς τόνους θέλησε να κρατήσει ο 34χρονος επιθετικός, στη συνέντευξη Τύπου που κατέθεσε, όσον αφορά το μέλλον του, παρά τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει ήδη συμφωνήσει με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Μάλιστα, όπως ανέφερε νωρίτερα και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία για συνεργασία τριών ετών, με τις ετήσιες απολαβές του Λιονέλ Μέσι, να αγγίζουν τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Αργεντινός άσος πάντως τόνισε πως για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επιβεβαιωμένο με την Παρί, ωστόσο υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για να συνεχίσει την καριέρα του στην πόλη του Φωτός.

«Η Παρί είναι μια πιθανότητα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι επιβεβαιωμένο. Όταν ανακοινώθηκε η αποχώρησή μου από την Μπαρτσελόνα δέχθηκα πολλά τηλεφωνήματα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι κλεισμένο».

"It is a possibility, but as of today there is nothing agreed with anyone. When the statement came out, I had many calls, various clubs were interested. But I have nothing closed yet. But we are talking.” 🗣 pic.twitter.com/JCon63TPxh