Μπαρτσελόνα - Χετάφε: Φίλαθλος έκανε ντου στο «Γιόχαν Κρόιφ» κι άρχισε να τρέχει με τη σημαία της Παλαιστίνης
Η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε τη Χετάφε στο στάδιο «Γιόχαν Κρόιφ» κι επικράτησε άνετα με 3-0, με τον Φεράν Τόρες να σκοράρει δις και να συμβάλει τα μέγιστα ώστε να φθάσουν οι Μπλαουγκράνα στο -2 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.
Οι παίκτες του Χάνσι Φλικ δεν επηρεάστηκαν καθόλου από την καταρρακτώδη βροχή, τη ροή του παιχνιδιού ωστόσο διέκοψε η εισβολή ενός οπαδού στον αγωνιστικό χώρο. Ο ίδιος μπήκε στο γήπεδο στο 34' κι άρχισε να τρέχει κρατώντας μία σημαία της Παλαιστίνης, με την κάμερα να τον καταγράφει για δευτερόλεπτα. Πέρασε ανάμεσα στους παίκτες και διήνυσε μία αρκετά μεγάλη αποσταση μέχρι να τον ακινητοποιήσει η ασφάλεια και να τον οδηγήσει εκτός.
Πριν μπει στο «Γιόχαν Κρόιφ», ο συγκεριμένος φίλαθλος είχε προαναγγείλει στα social media το «ντου» του, λέγοντας ότι ήταν εκεί για να διαμαρτυρηθεί για τις εχθροπραξίες στη Γάζα και να ζητήσει ελευθερία για την Παλαιστίνη.
A pitch invader carrying a Palestinian flag briefly interrupted Barcelona’s 3-0 win over Getafe at the Estadi Johan Cruyff stadium on Sunday to raise awareness of the atrocities in Gaza.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 22, 2025
The man entered the field shortly before Barcelona scored their second goal in the 34th… pic.twitter.com/yWyb1gitHC
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.