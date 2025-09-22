Στο ματς της Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε, η κάμερα κατέγραψε έναν φίλαθλο να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο με τη σημαία της Παλαιστίνης, με τον ίδιο να προαναγγέλει το «ντου» του στα social media.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε τη Χετάφε στο στάδιο «Γιόχαν Κρόιφ» κι επικράτησε άνετα με 3-0, με τον Φεράν Τόρες να σκοράρει δις και να συμβάλει τα μέγιστα ώστε να φθάσουν οι Μπλαουγκράνα στο -2 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι παίκτες του Χάνσι Φλικ δεν επηρεάστηκαν καθόλου από την καταρρακτώδη βροχή, τη ροή του παιχνιδιού ωστόσο διέκοψε η εισβολή ενός οπαδού στον αγωνιστικό χώρο. Ο ίδιος μπήκε στο γήπεδο στο 34' κι άρχισε να τρέχει κρατώντας μία σημαία της Παλαιστίνης, με την κάμερα να τον καταγράφει για δευτερόλεπτα. Πέρασε ανάμεσα στους παίκτες και διήνυσε μία αρκετά μεγάλη αποσταση μέχρι να τον ακινητοποιήσει η ασφάλεια και να τον οδηγήσει εκτός.

Πριν μπει στο «Γιόχαν Κρόιφ», ο συγκεριμένος φίλαθλος είχε προαναγγείλει στα social media το «ντου» του, λέγοντας ότι ήταν εκεί για να διαμαρτυρηθεί για τις εχθροπραξίες στη Γάζα και να ζητήσει ελευθερία για την Παλαιστίνη.