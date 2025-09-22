Δυο σημαντικές απουσίες πρόκειται να έχει ο Χάνσι Φλικ στο παιχνίδι των Καταλανών με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου, καθώς αμφότεροι οι παίκτες αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού.

Μπορεί να βρισκόμαστε ένα μήνα πριν από το σπουδαίο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία (21/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ωστόσο τα προβλήματα για τον Χάνσι Φλικ είναι... ήδη γνωστά.

Ο Γερμανός τεχνικός που είδε την ομάδα του να επικρατεί άνετα 3-0 της Χετάφε το βράδυ της Κυριακής (21/9), «πάγωσε» όταν ο Φερμίν Λόπεθ τραυματίστηκε και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο του «Γιόχαν Κρόιφ». Ο νεαρός άσος των «μπλαουγκράνα» που βγήκε με δάκρυα στα μάτια, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με τα νέα να μην είναι και τα καλύτερα.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος, ο 22χρονος υπέστη τραυματισμό στον λαγονοψοΐτη μυ στο αριστερό του πόδι και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες. Πράγμα που σημαίνει πως θα είναι άκρως αμφίβολος για το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αφού θα χρειαστεί και κάποιο διάστημα για να επανέλθει πλήρως.

The player Fermín López has an iliopsoas muscle injury in his left leg. He will be out of action for around three weeks. The midfielder came on the second half of Sunday's 3-0 win over Getafe and was injured in the very last seconds of the game at the Estadi Johan Cruyff. pic.twitter.com/udUeRiDdHh — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025

Ακόμη χειρότερα πάντως είναι τα νέα όσον αφορά τον... κολλητό του από τον καιρό τους στη Λα Μασία, Γκάβι. Ο 21 ετών αμυντικός μέσος πρόκειται να περάσει υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, για το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί εδώ και ημέρες στο εσωτερικό του μηνίσκου του δεξιού ποδιού. Αν και ο σύλλογος από την Βαρκελώνη ανέφερε πως περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία 5 εβδομάδων τουλάχιστον.

Έτσι, ο Γκάβι δεδομένα θα απουσιάσει από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενώ δύσκολα θα προλάβει και το Clasico της 26ης Οκτωβρίου με την Ρεάλ Μαδρίτης.