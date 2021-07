Ο Μέσι ξεπέρασε τον Ρονάλντο με τα περισσότερα «like» που έχει μαζέψει ποτέ αθλητής (pics)

Ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια like σε δημοσίευσή του στο Instagram, αλλά και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος στο παρελθόν είχε φτάσει τα 19 εκατομμύρια like, σε φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η Αργεντινή κατέκτησε το 15ο Copa America της ιστορίας της, για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια (1998). Το πρόσωπο του αγώνα αδιαμφισβήτητα ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κατέκτησε το πρώτο του τρόπαιο με την εθνική του ομάδα και όπως είναι λογικό, αφού πρώτα ξέσπασε σε δάκρυα χαράς στη συνέχεια αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του.

Μετά από αυτό το σπουδαίο επίτευγμα ο Αργεντινός αστέρας κατάφερε να πετύχει κι ένα διαδικτυακό ρεκόρ, καθώς η ανάρτηση του στο Instagram, στην οποία ποζάρει με το τρόπαιο του Copa America, συγκέντρωσε περισσότερα από 20 εκατομμύρια like! Για την ακρίβεια, τη στιγμή που γράφεται το κείμενο, έχει 20.687.965 like. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε φωτογραφία αθλητικού περιεχομένου.

Βέβαια, πριν ο Μέσι γράψει ιστορία με τη συγκεκριμένη δημοσίευση στο Instagram, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κρατούσε τα ηνία με τα περισσότερα like στον χώρο του αθλητισμού. Η ανάρτηση του Πορτογάλου τον περασμένο Νοέμβρη, για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, έφτασε τα 19 εκατομμύρια like και επισκίασε κάθε άλλη, σε κάθε τομέα της ζωής. Το αντίστοιχο του Λιονέλ Μέσι είχε φτάσει τα 16 εκατομμύρια like.

Ωστόσο, τώρα οι ρόλοι αντιστράφηκαν και ο αστέρας των «μπλαουγκράνα» συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο αγωνιστικά και μη αγωνιστικά.

🤯 He’s done it again!



Leo #Messi sets new record with most liked sports pic in @instagram history! 📸🐐 pic.twitter.com/UMWWWyi7C1