Μέσι: Έχει βάλει πλώρη για τη Χρυσή Μπάλα του 2021...

Δυο τίτλους, γκολ, ασίστ, αμέτρητα βραβεία MVP... Ο Λιονέλ Μέσι έχει αριθμούς μέσα στο 2021 που τον καθιστούν μέχρι και αυτή τη στιγμή ως δίκαιο ισχυρό υποψήφιο για τη Χρυσή Μπάλα του έτους...

Και μόνο που κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή σε τρόπαιο, στο πρώτο της Copa America έπειτα από 28 χρόνια και στον πρώτο δικό του τίτλο με τη φανέλα με το εθνόσημο, σημαίνει πολλά.

Ωστόσο, το έκανε έχοντας τρομερή συμβολή κι όχι απλά επειδή είναι ηγέτης της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, όπως επίσης είναι και ο άνθρωπος που φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη Μπαρτσελόνα.

Μέσα στο 2021, αυτούς τους 7 μήνες που έχει «τρέξει» το έτος, ο Μέσι έχει καταφέρει να συμπληρώσει 38 συμμετοχές, σκοράροντας 33 τέρματα και έχοντας μοιράσει και 14 ασίστ, εκ των οποίων τα 5 γκολ και τα 4 «σερβιρίσματα» ήρθαν για την κατάκτηση του Copa America.

Παράλληλα, έχει κατακτήσει 26 βραβεία Man of the Match και φυσικά είναι εκείνος που κατέγραψε τα περισσότερα γκολ και τις ασίστ τόσο στην LaLiga, όσο και στη διοργάνωση των εθνικών ομάδων που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Μαζί με το Copa America, πανηγύρισε με τη Μπαρτσελόνα και το Κύπελλο Ισπανίας και μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι ελεύθερος δίχως συμβόλαιο, όμως, το 2021 τον έχει καταστήσει έναν εκ των πιο ισχυρών υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα...

Messi in 2021: 38 games 33 goals 14 assists 26 MOTM awards Most goals, most assists in La Liga Most goals, most assists in Copa America Copa del Rey 🏆 Copa America 🏆 Ballon d’Or number 7 on the way? pic.twitter.com/mg98RCHVkG

The exact moment Lionel Messi won his first ever International trophy, look at how much it means to him. 🇦🇷💙 pic.twitter.com/l2s1KNC69e