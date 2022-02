Βλάχοβιτς για Φιορεντίνα: «Θα είναι ένα ματς σαν όλα τα άλλα» (vid)

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς μετά την πρόκριση της Γιουβέντους στα ημιτελικά του Κυπέλλου, θα έρθει αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του, Φιορεντίνα, με τον Σέρβο στράικερ να ξεκαθαρίζει πάντως ότι δεν υπάρχει ιδιαιτερότητα.

Ο 22χρονος Σέρβος επιθετικός λύτρωσε την Γιουβέντους με απίθανο σόλο στο 88' απέναντι στη Σασουόλο (2-1) και την έστειλε στα ημιτελικά του Coppa Italia.

Εκεί θα βρει την πρώην ομάδα του την Φιορεντίνα, η οποία απέκλεισε την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού, Αταλάντα, με 3-2, μέσα στο Μπέργκαμο. Οπως είναι λογικοί οι φίλοι των «βιόλα» περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία το παιχνίδι με την Γιουβέντους προκειμένου να συναντηθούν ξανά με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Βέβαια, η υποδοχή που θα επιφυλάξουν οι τιφόζι της Φιορεντίνα στον Σέρβο άσο μόνο φιλική δεν θα είναι. Παρ' όλα αυτά από πλευρά του, ο Βλάχοβιτς δείχνει πως διαθέτει κρύο αίμα μιας και στις δηλώσεις του τόνισε ότι δεν υπάρχει ιδιαιτερότητα στα ματς με Φιορεντίνα.

«Σκέφτομαι μόνο το ματς, να πάρουμε τη νίκη. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν πολύ. Το παιχνίδι στην Φλωρεντία θα είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα, είμαστε εδώ για να παίζουμε ποδόσφαιρο και αυτό δεν είναι πρόβλημα για μένα. Χρωστώ ήδη πολλά στους συμπαίκτες μου και στον προπονητή που με έχουν βοηθήσει τόσο. Χωρίς αυτούς δεν θα ήταν τίποτα δυνατό.

Είναι τιμή για μένα να παίζω εδώ και είμαι στην υπηρεσία αυτής της φανταστικής ομάδας. Οι Πάουλο (Ντιμπάλα) και Άλβαρο (Μοράτα) είναι πολύ καλά παιδιά και τα πηγαίνουμε εξαιρετικά τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Έχουν κερδίσει πάρα πολλά και είμαι εδώ για να μαθαίνω και να προσπαθήσω να φτάσω στο επίπεδό τους», τόνισε χαρακτηριστικά μετά τη νίκη-πρόκριση επί της Σασουόλο.

Υπενθυμίζεται ότι Γιουβέντους και Φιορεντίνα θα κοντράρουν τις δυνάμεις τους στις 2 Μαρτίου για τον πρώτο ημιτελικό στη Φλωρεντία κι έπειτα στις 20 Απριλίου στο Τορίνο.

