Παρότι βρέθηκε να χάνει από νωρίς, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε 4-1 την Όσναμπρικ και πέρασε στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας.

Άνετη πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας πήρε η Μπάγερν Μονάχου, που επικράτησε 4-1 εκτός έδρας της Όσναμπρικ με ανατροπή.

Το τρομερό γκολ του Μάισνερ στο πέμπτο μόλις λεπτό έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους, εντούτοις Κέιν (18') και Μπίσοφ (24') ανέτρεψαν άμεσα τα δεδομένα για τους Βαυαρούς.

Ο Ολίσε στο 73ο λεπτό σφράγισε το διπλό για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί, με τον Κέιν να χτυπά ξανά στο 86' με πέναλτι και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα για τη Rekordmeister.