Όσναμπρικ: Οι οπαδοί δημιούργησαν το πιο ζωντανό coreo που έχουμε δει

Γιάννης Πολιάς
Όσναμπρικ: Οι οπαδοί δημιούργησαν το πιο ζωντανό coreo που έχουμε δει

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Ένα ασύλληπτης έμπνευσης coreo παρουσίασαν οι οπαδοί της Όσναμπρικ στο ματς για το Κύπελλο Γερμανίας με την Μπάγερν Μονάχου.

Το Stadion an der Bremer Brücke φόρεσε τα καλά του για να υποδεχτεί την Μπάγερν Μονάχου σε αγώνα για το Κύπελλο Γερμανίας και οι οπαδοί της Όσναμπρικ φάνηκαν κι αυτοί αντάξιοι των περιστάσεων, με ένα απίθανο coreo.

Μία ολόκληρη κερκίδα μετατράπηκε σε ράγες τρένου λούνα παρκ, με ένα μικρό τρενάκι να κάνει την εμφάνισή του και να περνάει μέσα από τούνελ, διασχίζοντας το γήπεδο! Αναμενόμενα, οι τρομερές εικόνες έγιναν viral, με άπαντες να παραδέχονται πως οι φίλοι του συλλόγου της Β' κατηγορίας το πήγαν στο επόμενο επίπεδο...

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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