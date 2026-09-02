Όσναμπρικ: Οι οπαδοί δημιούργησαν το πιο ζωντανό coreo που έχουμε δει
Το Stadion an der Bremer Brücke φόρεσε τα καλά του για να υποδεχτεί την Μπάγερν Μονάχου σε αγώνα για το Κύπελλο Γερμανίας και οι οπαδοί της Όσναμπρικ φάνηκαν κι αυτοί αντάξιοι των περιστάσεων, με ένα απίθανο coreo.
Μία ολόκληρη κερκίδα μετατράπηκε σε ράγες τρένου λούνα παρκ, με ένα μικρό τρενάκι να κάνει την εμφάνισή του και να περνάει μέσα από τούνελ, διασχίζοντας το γήπεδο! Αναμενόμενα, οι τρομερές εικόνες έγιναν viral, με άπαντες να παραδέχονται πως οι φίλοι του συλλόγου της Β' κατηγορίας το πήγαν στο επόμενο επίπεδο...
🚨 OSNABRÜCK FANS 🎢— Football on Predict (@FConPredict) September 2, 2026
Fans turned the stands into a roller coaster ahead of Osnabrück vs Bayern 🔥 pic.twitter.com/olyvnbYc5F
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