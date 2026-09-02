Η Όσναμπρικ αιφνιδίασε την Μπάγερν Μονάχου με απίστευτο γκολ του Μάισνερ στο πέμπτο μόλις λεπτό.

Όσναμπρικ και Μπάγερν Μονάχου κοντράρονται για το Κύπελλο Γερμανίας και οι γηπεδούχοι κατάφεραν να αιφνιδιάσουν στο πέμπτο μόλις λεπτό τους Βαυαρούς, με τον Μάισνερ να πιάνει ένα απίθανο μακρινό βολέ και να αφήνει άγαλμα τον Ούρμπιγκ, γράφοντας το 1-0. Βέβαια, η απάντηση από πλευράς Rekordmeister ήρθε άμεσα, με τον Κέιν να ισοφαρίζει στο 18'.