Ντόρτμουντ: Ξεμούδιασε με πεντάρα στο Κύπελλο η ομάδα του Καρέτσα
Δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Ντόρτμουντ συνέτριψε με 5-0 εκτός έδρας την ερασιτεχνική HEBC και πέρασε με άνεση στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας.
Παίζοντας με μπόλικες αλλαγές, η Μπορούσια καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο, καθώς προηγήθηκε με 4-0 χάρη στα τέρματα που σημείωσαν οι Βρέντε (33' αυτ.), Σβένσον (36') και Ινάσιο (41', 45+2') από το μισάωρο και μετά.
Ο Σίλβα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να περνά ως αλλαγή στο ματς 77', στη θέση του MVP Ινάσιο.
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