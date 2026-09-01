Η Ντόρτμουντ διέλυσε με 5-0 τη HEBC και πέρασε στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας.

Δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Ντόρτμουντ συνέτριψε με 5-0 εκτός έδρας την ερασιτεχνική HEBC και πέρασε με άνεση στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας.

Παίζοντας με μπόλικες αλλαγές, η Μπορούσια καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο, καθώς προηγήθηκε με 4-0 χάρη στα τέρματα που σημείωσαν οι Βρέντε (33' αυτ.), Σβένσον (36') και Ινάσιο (41', 45+2') από το μισάωρο και μετά.

Ο Σίλβα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να περνά ως αλλαγή στο ματς 77', στη θέση του MVP Ινάσιο.