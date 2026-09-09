Καθησυχαστικές οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με την Ντόρτμουντ να συνεχίζει τους ελέγχους πριν επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση.

Η αγωνία που προκάλεσαν οι εικόνες του Κωνσταντίνου Καρέτσα να καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο δίνει σταδιακά τη θέση της στην ανακούφιση. Οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 18χρονος Έλληνας διεθνής δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, με τα αποτελέσματα να χαρακτηρίζονται «φυσιολογικά». Στην Ντόρτμουντ, ωστόσο, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη και θα εξαντλήσουν κάθε ιατρικό έλεγχο προτού επιτρέψουν στον νεαρό άσο να επιστρέψει στις προπονήσεις.

Ο Καρέτσας πέρασε τη νύχτα υποβαλλόμενος σε σειρά λεπτομερών εξετάσεων, χωρίς να προκύψει κάποιο εύρημα που να παραπέμπει σε οργανικό πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Bild», μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι που να προκαλεί ανησυχία ή να εξηγεί με σαφήνεια το αιφνίδιο επεισόδιο.

Ο 18χρονος είχε διακομισθεί στο νοσοκομείο αμέσως μετά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο. Ήδη μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ είχαν στείλει καθησυχαστικά μηνύματα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν φαίνεται να πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Δεν παίρνει κανένα ρίσκο η Ντόρτμουντ

Παρά τα θετικά αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων, οι Βεστφαλοί δεν σκοπεύουν να βιαστούν. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Καρέτσας θα υποβληθεί σε επιπλέον εξετάσεις πριν πάρει το «πράσινο φως» για να επιστρέψει στις προπονήσεις.

Προς το παρόν δεν μπορεί να προσδιοριστεί πότε θα είναι ξανά διαθέσιμος. Η στάση της Ντόρτμουντ είναι ξεκάθαρη: κανένα ρίσκο με την υγεία του 18χρονου. Ο σύλλογος θέλει να αποκλείσει κάθε πιθανό κίνδυνο επανάληψης του επεισοδίου προτού του επιτρέψει να επιστρέψει σε πλήρεις αγωνιστικούς ρυθμούς.

Η ακριβής αιτία της κατάρρευσης παραμένει επισήμως άγνωστη. Στο Βέλγιο, όπου διαμένουν οι γονείς του Καρέτσα, υπήρξαν αναφορές ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με αφυδάτωση. Η εφημερίδα «Het Laatste Nieuws» έκανε λόγο για πιθανή έλλειψη υγρών, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, χωρίς ωστόσο αυτή η εκδοχή να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

«Ήταν κυκλοφορικά προβλήματα που εμφανίστηκαν από το πουθενά. Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο», είχε δηλώσει ο Λαρς Ρίκεν μετά το περιστατικό.

Ήδη στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, η Ντόρτμουντ είχε ενημερώσει ότι ο Καρέτσας ήταν «καλά, δεδομένων των συνθηκών». Ο Νίκο Κόβατς μετέφερε αμέσως τα ευχάριστα νέα στους παίκτες του στα αποδυτήρια. «Είπα στους ποδοσφαιριστές μου ότι όλα είναι εντάξει. Είναι λογικό να ανησυχούν κι εκείνοι», ανέφερε ο Κροάτης τεχνικός.