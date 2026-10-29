Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος της ΠΑΕ Άρης, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ.

Ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας διέταξε το να ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της ΠΑΕ Άρης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ΕΠΟ.

Η πειθαρχική αυτή δίωξη, βάσει των άρθρων που αναφέρονται, αφορά δημόσιες προσβλητικές δηλώσεις, ανακοινώσεις ή δυσφήμιση κατά των ποδοσφαιρικών αρχών, των διαιτητών και των θεσμικών οργάνων, ενώ το άρθρο 20 του ίδιου κανονισμού τιμωρεί τις τοποθετήσεις παραγόντων, προπονητών ή παικτών στα ΜΜΕ και στα social media.

Αυτό σημαίνει ότι η ΠΑΕ των «κιτρίνων» είναι πλέον αντιμέτωπη με κυρώσεις, με την τελική απόφαση να αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ο Υπεύθυνος Άσκησης Δίωξης για την τέλεση πειθαρχικών αδικημάτων που αφορούν στο ποδόσφαιρο, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, για πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α’ και 26 περ. Α’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.