Άρης: Μεταγραφικό ban για οφειλή προς τον Μανόλο Χιμένεθ

Νέο μεταγραφικό ban επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Άρης για οφειλή περίπου 100.000 ευρώ προς τον Μανόλο Χιμένεθ, με την ΠΑΕ να προγραμματίζει την τακτοποίησή της πριν τον Ιανουάριο

Ακόμη ένα μεταγραφικό ban επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Άρης από τη FIFA, αυτή τη φορά για οικονομική εκκρεμότητα που αφορά τον Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ισπανός, πρώην προπονητής των «κιτρινόμαυρων», είχε προσφύγει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία για οφειλές ύψους περίπου 100.000 ευρώ προς το πρόσωπό του, με τη FIFA να επιβάλλει απαγόρευση μεταγραφών για τρεις μεταγραφικές περιόδους.

Πρόκειται, ωστόσο, για ποινή η οποία παύει να ισχύει από τη στιγμή που θα διευθετηθεί η συγκεκριμένη οικονομική εκκρεμότητα. Στον Άρη υπάρχει η πρόθεση το ποσό προς τον Χιμένεθ να τακτοποιηθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου ώστε η ομάδα να έχει κανονικά τη δυνατότητα να κινηθεί στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ανάλογη θυμίζουμε είναι και η περίπτωση του Χερμάν Μπούργος. Και για την οφειλή προς τον Αργεντινό πρώην τεχνικό έχει επιβληθεί μεταγραφικό ban στον Άρη, με το ποσό που εκκρεμεί να ανέρχεται περίπου στις 75.000 ευρώ.

Η διοίκηση των «κιτρινόμαυρων» σκοπεύει να διευθετήσει και τη συγκεκριμένη υπόθεση πριν από την έναρξη της χειμερινής μεταγραφικής δραστηριότητας, μαζί παρόμοια υπόθεση και με έναν ατζέντη ποδοσφαιριστών, προκειμένου να αρθούν οι σχετικές απαγορεύσεις και να μην υπάρξει περιορισμός στον αγωνιστικό σχεδιασμό του Ιανουαρίου.