Ο Κώστας Χαρούπας στάθηκε στην καλή εικόνα του Άρη στο ΟΑΚΑ, ζήτησε περισσότερες ευκαιρίες στο Πρωτάθλημα και έθεσε στόχο το 4/4.

Ο Κώστας Χαρούπας πήρε ξανά θέση στο αρχικό σχήμα του Άρη σε παιχνίδι Κυπέλλου και αυτή τη φορά κλήθηκε να ανταποκριθεί σε μία αναμέτρηση σαφώς υψηλότερων απαιτήσεων, απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής χρησιμοποιήθηκε ως αριστερός μπακ και στάθηκε αρκετά καλά, δείχνοντας και υποστηρίζοντας ο ίδιος, μετά το παιχνίδι, ότι πλέον αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση στον συγκεκριμένο ρόλο, παρότι πρόκειται για θέση που δεν αποτελούσε εξαρχής τη φυσική του.

«Σίγουρα είναι πιο δύσκολο. Βέβαια τόσο καιρό το έχω συνηθίσει. Με βολεύει να παίζω στα άκρα. Παίρνουμε σημαντικό χρόνο στο Κύπελλο και μακάρι να γίνει και στο πρωτάθλημα. Το ευχαριστήθηκα σε ένα τέτοιο ματς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη δική του παρουσία, ο Χαρούπας δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το τελικό 2-1, εκτιμώντας ότι η εικόνα του Άρη δικαιολογούσε καλύτερο αποτέλεσμα. «Κάναμε ένα πολύ καλό ματς. Δεν ξέρω πώς χάσαμε το αποτέλεσμα. Κάναμε μία πολύ καλή εμφάνιση. Μας αδικεί το σκορ. Αξίζαμε κάτι παραπάνω. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι. Προχωράμε».

Για τη δική του χαμένη ευκαιρία στο 45’ κι αν θα άλλαζε κάτι στην απόφασή του, απάντησε χαρακτηριστικά: «ίσως εκτελούσα λίγο πιο ψηλά!».

Ο νεαρός στάθηκε επίσης στη σημασία του Κυπέλλου για τους μικρότερους σε ηλικία παίκτες του ρόστερ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν πολύτιμα λεπτά συμμετοχής. «Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει και μακάρι να πάρουμε χρόνο και στο πρωτάθλημα».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην επόμενη υποχρέωση του Άρη απέναντι στον Λεβαδειακό, επιβεβαιώνοντας ότι στα αποδυτήρια υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση για συνέχεια στο νικηφόρο σερί της Super League. «Το συζητάμε πολύ και στα αποδυτήρια. Έχουμε τρεις σερί νίκες και θέλουμε να πάμε για την τέταρτη».

