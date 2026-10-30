Άρης: «Να παίζουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο και να συνεχίσουμε το σερί»

Ο Σήφης Βενάκης μίλησε για τη βελτίωση του Άρη μετά τη διακοπή, τον στόχο για κυριαρχικό ποδόσφαιρο και τη συνέχεια του νικηφόρου σερί.

Ο άμεσος συνεργάτης του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία του Άρη, Σήφης Βενάκης, μίλησε στη NOVA ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό (1/11 - 17:00), αναφερόμενος τόσο στην εικόνα της ομάδας μετά τη διακοπή όσο και στον στόχο για συνέχεια στο νικηφόρο σερί.

Ο Βενάκης στάθηκε στη βελτίωση που παρουσιάζει ο Άρης το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της ομάδας να έχει την κατοχή, την πρωτοβουλία και να επιβάλλει το παιχνίδι της.

Αρχικά ανέφερε: «Ήμασταν πολύ καλοί απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στις λεπτομέρειες δεν πήραμε το αποτέλεσμα. Τώρα, επικεντρωνόμαστε στο ματς της Λιβαδειάς, που είναι το πιο σημαντικό για εμάς. Το λέγαμε, στην διακοπή, πως θέλαμε ένα σερί νικών για να είμαστε στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Θέλουμε να έχουμε την κατοχή της μπάλας, να παίζουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Αυτό φαίνεται μετά την διακοπή».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλουμε η ομάδα να είναι εκεί που πρέπει και εκεί που αρμόζει για την ιστορία του Άρη. Είμαστε μια ομάδα που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε να συνεχίσουμε το σερί. Δεν μας ξεγελάει η θέση του Λεβαδειακού. Θέλουμε να έχουμε την πρωτοβουλία. Χρειάζεται να έχουμε υπομονή. Νομίζω θα το διαχειριστούμε σωστά».

