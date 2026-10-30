Ο Γιαννιώτας επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς, ο Μορόν συμμετείχε ξανά σε μέρος της προπόνησης, ενώ ο Ράτσιτς συνέχισε ατομικά.

Μία ευχάριστη εξέλιξη είχε η προπόνηση του Άρη ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, καθώς ο Γιάννης Γιαννιώτας προπονήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς και τέθηκε ξανά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, την ώρα που ο Λορέν Μορόν συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σε μέρος της προπόνησης και συνεχίζει να ανεβάζει ρυθμούς.Αντίθετα, ο Ούρος Ράτσιτς ακολούθησε και πάλι ατομικό πρόγραμμα και η παρουσία του στο παιχνίδι της Κυριακής παραμένει υπό αξιολόγηση.

Σταθερά εκτός παραμένει ο Μπρούμα, ο οποίος συνεχίζει θεραπεία λόγω του μυϊκού προβλήματος που αντιμετωπίζει, ενώ Μάνου Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ εξακολουθούν να δουλεύουν ατομικά, καθώς ταλαιπωρούνται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών.

Η προετοιμασία του Άρη ολοκληρώνεται το Σάββατο (31/10) με μεσημεριανή προπόνηση, μετά την οποία θα ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο για τις επιλογές του Γρηγορίου ενόψει Λιβαδειάς.

Αναλυτικά η ενημέρωση από την ΠΑΕ:

«Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό (01/11, 17:00), στο πλαίσιο της 9ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Και στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Tο πρώτο ακολούθησε πρόγραμμα ενεργητικής αποκατάστασης, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση και συνεχίστηκε με επιθετικά τελειώματα και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας προπονήθηκε κανονικά, ενώ οι υπόλοιποι συνέχισαν τα προγράμματά τους (ο Λορέν Μορόν συμμετείχε -και πάλι- σε κομμάτι της προπόνησης, ο Ούρος Ράτσιτς συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα, οι Μάνου Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ ακολούθησαν το δικό τους πρόγραμμα και ο Μπρούμα έκανε θεραπεία).

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στις προπονητικές εγκαταστάσεις ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο παιχνίδι.»

