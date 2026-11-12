Ο Δημήτρης Μοναστηρλής, αποκόμισε ενοχλήσεις στο ισχύο στον αγώνα της Ελπίδων με την Ισλανδία και επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας πίσω του την αποστολή της Εθνικής Ελπίδων. Οι ενοχλήσεις στο ισχίο που ένιωσε κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα μπαράζ κόντρα στην Ισλανδία —παιχνίδι στο οποίο αναγκάστηκε να γίνει αλλαγή— καθιστούν απαραίτητο τον άμεσο ιατρικό έλεγχο.

Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος επιστρέφει αύριο στην Ελλάδα και ο 22χρονος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ θα επιστρέψει άμεσα στη βάση του για να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις και να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της κατάστασής του.

