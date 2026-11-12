ΠΑΟΚ – Παρτίζαν: Η Τούμπα φοράει τα καλά της με 1.000 δώρα και πολλές εκπλήξεις!

Η μεγάλη ασπρόμαυρη γιορτή του Σαββάτου (14/11) ξεκινά από τις 12:00 στη Fan Zone της Τούμπας, με παρουσιαστή τον Γιώργο Μαυρίδη, ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, παιχνίδια και περισσότερα από 1.000 δώρα για τους φιλάθλους.

Η αντίστροφη μέτρηση για το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν έχει ξεκινήσει και η Τούμπα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το απόγευμα του Σαββάτου (14/11, 16:45) μια μεγάλη ασπρόμαυρη γιορτή, με επίκεντρο τη φιλία που συνδέει εδώ και δεκαετίες τους οπαδούς των δύο συλλόγων.

Η δράση, ωστόσο, θα αρχίσει αρκετές ώρες πριν από τη σέντρα, καθώς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

Από τις 12:00 το μεσημέρι, η Fan Zone της Τούμπας θα ανοίξει τις πύλες της, με τον Γιώργο Μαυρίδη σε ρόλο παρουσιαστή και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μουσική, παιχνίδια, διαγωνισμούς, ποδοσφαιρικές δοκιμασίες και αρκετές εκπλήξεις.

Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις θα έχουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, καθώς οι φίλοι του Δικεφάλου θα μπορούν να τους συναντήσουν από κοντά, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να πάρουν αυτόγραφα.

Παράλληλα, περισσότερα από 1.000 δώρα περιμένουν όσους επισκεφθούν τη Fan Zone. Ανάμεσά τους φανέλες του ΠΑΟΚ, αντίτυπα του EA SPORTS FC 27, δωροεπιταγές και πολλά ακόμη ασπρόμαυρα δώρα.

Η ΠΑΕ θέλει να δώσει οικογενειακό χαρακτήρα στη γιορτή, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να περάσουν αρκετές ώρες στην Τούμπα πριν παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Το φιλικό με την Παρτίζαν, άλλωστε, έχει ξεχωριστή σημασία για τις δύο κερκίδες. Εκατοντάδες Σέρβοι οπαδοί αναμένεται να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη, με τη Θύρα 4 να ετοιμάζει τη δική της υποδοχή στους Grobari.

Το ραντεβού έχει δοθεί από το μεσημέρι στη Fan Zone και θα συνεχιστεί στις εξέδρες, σε ένα φιλικό αφιερωμένο στον ΠΑΟΚ, την Παρτίζαν και τη φιλία των οπαδών τους.