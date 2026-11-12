Οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ συνεχίζονται στη Νεα Μεσημβρία χωρίς να έχουν αλλάξει και πολλά στο ιατρικό δελτίο του Δικέφαλου

Με αρκετές απουσίες διεθνών και με φόντο το φιλικό του Σαββάτου με την Παρτιζάν Βελιγραδίου συνεχίζονται οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ.

Ο Αλέσιο Λίσι δούλεψε σήμερα με τους παίκτες του – στους οποίους έχουν προστεθεί και κάποιοι νεαροί από τις Ακαδημίες – δούλεψε την επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του.

Στο ιατρικό δελτίο του Δικέφαλου δεν άλλαξε κάτι με τον Δημήτρη Πέλκα και τον Κρίστιαν Γιάκιτς να συνεχίζουν με θεραπείας και τον Γιάννη Μιχαηλίδης να κάνει δικό του πρόγραμμα έχοντας ανεβάσει ρυθμούς.

Όλα δείχνουν ότι ο Έλληνα αμυντικός θα είναι διαθέσιμος στην επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος που ξεκινούν με τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Κηφισιά.