Καλοσκάμης: «Οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό έχουν μάθει να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο»

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Καλοσκάμη στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες στα καλά διαστήματα της και ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-1, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου, Δημήτρης Καλοσκάμης, μίλησε στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV μετά το ματς και στάθηκε στη συγκέντρωση στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Καλοσκάμη

«Τα ντέρμπι έτσι πάνε. Νικητής είναι ο πιο συγκεντρωμένος στις λεπτομέρειες. Μπήκαμε καλά και στα δύο ημίχρονα. Εκεί που η ομάδα πήρε το πάνω χέρι, δεν μπήκε το σουτ του Ζίνι. Θα μιλούσαμε για άλλο ματς.

Δεχθήκαμε γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, ανοιχτήκαμε και μετά δεχθήκαμε και τρίτο γκολ. Αν θέλεις να κερδίζεις ντέρμπι, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος».

Για τη διαφορά στην απόδοση εντός και εκτός έδρας:

«Προσπαθούμε να βλέπουμε κάθε παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο».

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

«Οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό έχουν μάθει να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο. Σκεφτόμαστε μόνο τον Παναθηναϊκό, να δουλέψουμε και στο τέλος να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε».