ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Ο Σορετίρε έγραψε το 2-1 σε ασίστ του Ζίβκοβιτς
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Ο Σορετίρε έδωσε το προβάδισμα εκ νέου στον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Στο 70' ο ΠΑΟΚ πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Ο Σορετίρε έβγαλε ωραία στον Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος προχώρησε και είδε το ανέβασμα του Άγγλου εξτρέμ, ο οποίος με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 2-1.
Το γκολ του Σορετίρε
@Photo credits: eurokinissi
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