ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Ο Σορετίρε έγραψε το 2-1 σε ασίστ του Ζίβκοβιτς

Ο Σορετίρε έδωσε το προβάδισμα εκ νέου στον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Στο 70' ο ΠΑΟΚ πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Σορετίρε έβγαλε ωραία στον Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος προχώρησε και είδε το ανέβασμα του Άγγλου εξτρέμ, ο οποίος με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 2-1.

Το γκολ του Σορετίρε