Η ΑΕΚ στο 59ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έχασε ευκαιρία να ανατρέψει το σκορ, καθώς ο Ζίνι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Η ΑΕΚ λίγο μετά το γκολ της ισοφάρισης του Γιόβιτς είχε σημαντική ευκαιρία για να ανατρέψει το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στο 59ο λεπτό ο Ζίνι τροφοδοτήθηκε από τον Πήλιο μέσα στην περιοχή, του έφυγε το κοντρόλ, συνέχισε όμως πλασάροντας από πλάγια θέση στο οριζόντιο δοκάρι!

To δοκάρι του Ζίνι