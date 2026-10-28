ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: «Τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι ο Ζίνι
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Η ΑΕΚ στο 59ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έχασε ευκαιρία να ανατρέψει το σκορ, καθώς ο Ζίνι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.
Η ΑΕΚ λίγο μετά το γκολ της ισοφάρισης του Γιόβιτς είχε σημαντική ευκαιρία για να ανατρέψει το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στο 59ο λεπτό ο Ζίνι τροφοδοτήθηκε από τον Πήλιο μέσα στην περιοχή, του έφυγε το κοντρόλ, συνέχισε όμως πλασάροντας από πλάγια θέση στο οριζόντιο δοκάρι!
To δοκάρι του Ζίνι
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