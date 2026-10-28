Ο Πασχάλης Τουφάκης θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού και το Gazzetta σας τον... συστήνει πριν το ματς με τη Μαρκό.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μαρκό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεξε να παρατάξει τους Πειραιώτες με αρκετές αλλαγές και ανάμεσα στους εκλεκτούς βρίσκεται και ο Πασχάλης Τουφάκης.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός θα ξεκινήσει από τη θέση του αριστερού εξτρέμ και θα είναι ο ένας από τους δύο παίκτες που πρέπει να αγωνιστούν υποχρεωτικά μετά τον νέο κανονισμό της ΕΠΟ και το Gazzetta σας τον δίνει στο... πιάτο.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη από το 2021 όταν και εντυπωσίασε σε δοκιμαστικά που έγιναν και αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις από την παρουσία του στην ακαδημίας Νίκης Αττάλο της Αλεξανδρούπολης.

Γεννημένος στις 12 Σεπτεμβρίου του 2006, ο νεαρός ποδοσφαιριστής εντυπωσίασε με την ευκολία που έχει να αγωνιστεί τόσο στα άκρα της επίθεσης όσο και ως 8άρι και 10άρι στη μεσαία γραμμή, κάτι το οποίο λύνει τα χέρια κάθε προπονητή όλα αυτά τα χρόνια στα τμήματα υποδομής των Πειραιωτών.

Παρότι ήταν 15 ετών όταν εντάχθηκε στην ερυθρόλευκη ακαδημία, ενσωματώθηκε αμέσως στην ομάδα της Κ17 και έναν χρόνο μετά, ανέβηκε στην Κ19 όπου και έμεινε για τρία χρόνια κατακτώντας δύο φορές το πρωτάθλημα και φυσικά το Youth League, όπου είχε βασικό ρόλο (10 συμμετοχές με 2 γκολ), μετρώντας συνολικά 54 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με 11 τέρματα και 5 ασίστ.

Το 2025 προωθήθηκε στην Β' ομάδα, στην οποία είναι βασικό και αναντικατάστατο μέλος της έχοντας μέχρι τώρα 28 συμμετοχές με 2 γκολ και 2 ασίστ στο ενεργητικό του στη Superleague 2, έχοντας ξεχωρίσει με το ταλέντο και την ποιότητα του μέχρι στιγμής.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πιστεύει πολύ στην εξέλιξη του και σχεδόν μόνιμα τον έχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας ενώ τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για το ματς του Europa League με την Σπάρτα Πράγας.

Τώρα του δίνει την ευκαιρία για το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε επίσημο παιχνίδι, απέναντι στη Μαρκό.