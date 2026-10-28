Ολυμπιακός: Με Τουφάκη, Φίλη και Μάριους η εντεκάδα κόντρα στη Μαρκό

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Με Τουφάκη, Φίλη και Μάριους η εντεκάδα κόντρα στη Μαρκό

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Ο Βάσκος τεχνικός πήρε τις αποφάσεις του για τον καταρτισμό της βασικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού με το Μαρκό.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστές τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στο Μαρκό (15:00, LIVE από το Gazzetta). Η διάταξη των Ερυθρόλευκων για αυτό το ματς της League Phase του θεσμού του Κυπέλλου:

Ο Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια με τους Σάλιακα, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Ο Φίλης θα μοιραστεί τη μεσαία γραμμή με τον Έσε και τον Πουέρτα που θα είναι λίγο πιο μπροστά τους ενώ ο Ζέλσον με τον Τουφάκη θα αγωνιστούν στα άκρα έχοντας τον Μάριους στην κορυφή.

@Photo credits: eurokinissi, ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
     

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