Ολυμπιακός: Με Τουφάκη, Φίλη και Μάριους η εντεκάδα κόντρα στη Μαρκό
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστές τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στο Μαρκό (15:00, LIVE από το Gazzetta). Η διάταξη των Ερυθρόλευκων για αυτό το ματς της League Phase του θεσμού του Κυπέλλου:
Ο Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια με τους Σάλιακα, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Ο Φίλης θα μοιραστεί τη μεσαία γραμμή με τον Έσε και τον Πουέρτα που θα είναι λίγο πιο μπροστά τους ενώ ο Ζέλσον με τον Τουφάκη θα αγωνιστούν στα άκρα έχοντας τον Μάριους στην κορυφή.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μαρκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Marko is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️ #OlympiacosFC #MAROLY #GreekCup https://t.co/yzrts7Rb1V— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 28, 2026
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