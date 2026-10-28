Ο Τζέικομπ Νίστρουπ σχεδιάζει να κάνει πολλές αλλαγές για το ματς με τον Άρη. Οι μικροί που έχουν προβάδισμα για την ενδεκάδα.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τον Άρη για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος στο ΟΑΚΑ (17:30-SKAI-Live απ' το Gazzetta) με στόχο να κάνει το 3/3 στη League Phase της διοργάνωσης και να παραμείνει στην κορυφή, έστω και σε ισοβαθμία με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αν κερδίσουν κι εκείνοι.

Οι «πράσινοι» δεν αναμένεται να έχουν πολύ κόσμο στο πλευρό τους εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και της συνεχούς βροχόπτωσης των τελευταίων ημερών που εξακολουθεί και σήμερα, υπολογίζοντας πως θα βρεθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο 15-20 χιλ. κόσμος.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να δώσει για πρώτη φορά φέτος ρεπό στον Στέφαν Ντε Φράι ενώ άφησε επίσης εκτός αποστολής για λόγους αποφόρτισης τους Καλάμπρια και Ντέσερς. Σ' αυτή δεν βρέθηκαν επίσης ο Τσάβες και ο Κρίστιανσεν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λάβδας, Τσάπρας, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Νεμπής.

Κοντούρης, Κάτρης και πολλές αλλαγές με το... βλέμμα στην ΑΕΚ

Και μόνο οι τρεις βασικοί παίκτες που άφησε εκτός αποστολής ο Τζέικομπ Νίστρουπ δείχνουν τη διάθεση που έχει για το αποψινό παιχνίδι και το σαφές προβάδισμα που δίνει στο αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ, που έρχεται την Κυριακή (01/11).

Ο Δανός τεχνικός θα προβεί σε εκτεταμένο ροτέισον, κάτι που δεν του αρέσει ιδιαίτερα, όπως έχει πει πολλές φορές, όμως οι συνεχόμενοι αγώνες και τα ταξίδια το επιτάσσουν. Ανάλογα τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει θα καθοριστεί και ο σχηματισμός, αν δηλαδή θα πάει πάλι σε 4-4-2 ή σ' ένα 4-2-3-1.

Ο Πένια δεν πρόκειται να λείπει κάτω από τα δοκάρια, ειδικά μετά τις αρκετές αλλαγές που αναμένεται να δει μπροστά του. Ο Φαν Ντρόνγκελεν μπορεί να είναι στην αποστολή, ωστόσο ο κανονισμός του Κυπέλλου φανερώνει πως μάλλον θα δούμε τον Κάτρη στο κέντρο της άμυνας έχοντας δίπλα του τον Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος έκανε καλό παιχνίδι στο Αλμάτι κι έτσι ο Ολλανδός θα μείνει στον πάγκο.

Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Τσάπρας ενώ στο αριστερό θα επιστρέψει ο Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή ο Λούζα πιθανότατα θα επιστρέψει στην ενδεκάδα ενώ δίπλα του λογικά θα είναι ο Κοντούρης ως ο δεύτερος νεαρός που επιτάσσει ο κανονισμός.

Από κει κι έπειτα, αν ο Νίστρουπ μείνει σ' ένα 4-4-2 λογικά θα δούμε τους Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς στα δύο άκρα, το οποίο θα έχει κι ένα ενδιαφέρον από την άποψη, του αν θα τους βάλει και τους δύο με ανάποδα πόδια ή θα τους τοποθετήσει σύμφωνα με το πόδι της πλευράς τους και θα επιλέξει τον έναν από τους δύο να συγκλίνει προς τα μέσα στους χώρους του δεκαριού για να ανεβαίνει ο μπακ της πλευράς του. Μπροστά τους θα είναι πιθανότατα οι Ραστόντερ και Λιβάι.

Αν ο Δανός κόουτς επιλέξει το 4-2-3-1, τότε λογικά θα δούμε τον Γιάγκουσιτς στο «10» με τον Ταμπόρδα να πηγαίνει στη μία πλευρά και τον Πελίστρι, που θα εξαρτηθεί πάλι από τον μπακ που θα επιλέξει να ανεβάσει, αφού ο Αργεντινός θα έχει αυτόν τον υβριδικό ρόλο, που συγκλίνει προς τα μέσα. Πιθανότατα αυτό θα γίνει στην πλευρά του Τσάπρα, που έχει περισσότερες επιθετικές αρετές. Στην επίθεση τότε η θέση θα παιχτεί λογικά μεταξύ του Ραστόντερ, που έχει δείξει καλό πρόσωπο στα λίγα λεπτά που μπαίνει ως αλλαγή και του Λιβάι Γκαρσία, αφού πιθανότατα τον Τεττέη δεν θα θελήσει να τον ξεκινήσει ελέω του ντέρμπι.