Με σκόρερ τον Μακρυγιάννη η Νίκη Βόλου έφυγε νικήτρια από την έδρα του Πανσερραϊκού στην 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Το Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας είχε νικητή και αυτός ήταν ο φιλοξενούμενος σύλλογος. Οι Βολιώτες πήραν το ματς με 0-1 με ένα γκολ στο 43'.

Τότε ήταν που ένα μακρινό καλοζυγισμένο αριστερό σουτ του Χρήστου Μακρυγιάννη κατέληξε χαμηλά στη γωνία του Σουλούκου. Στο 65' μετά από κόρνερ η μπάλα πήγε να μπει αυτογκόλ για τη Νίκη Βόλου (και να γινόταν έτσι το 1-1) αλλά τελικώς από τον Μακρυγιάννη η μπάλα πήγε ξανά κόρνερ.

Στο 83ο λεπτό ο 15χρονος Στάθης Στεφανίδης (γεννηθείς τον Απρίλιο του 2011), που παίζει στην Κ17 των Σερραίων, έκανε ντεμπούτο σε επαγγελματικό διοργάνωση, μπαίνοντας στο ματς αντί του Κωτσόπουλου. Το τελικό 0-1 σήμανε και το πρώτο τρίποντο της Νίκης Βόλου στη διοργάνωση. Εκτός αυτού με δέκα παίκτες αγωνίστηκε τα τελευταία λεπτά ο Πανσερραϊκός, καθώς είχε συμπληρώσει τις αλλαγές του και ο Καρασαλίδης δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω ενός τραυαμτισμούς στον καρπό.

Πανσερραϊκός: Σουλούκος, Γεωργιάδης, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Βασιλάκος (69′ Αρμουγκόμ), Βαρσάμης (46′ Ζορζίνιο), Οικονόμου (46′ Ρουμιάντσεβ), Βέρναρδος, Τσέλιος, Μασκανάκης (69’Τεϊσέιρα) και Κωστόπουλος (83′ Στεφανίδης)

Νίκη Βόλου: Τσέλιος, Πανικίδης (60′ Κιβρκίδης), Σιούτας (60′ Πασαλίδης), Βαφέας, Μακρυγιάννης, Χάμοντ (75′ Πλέγας), Ομεονγκά, Παμλίδης, Μαχαίρας (56′ Τζήμας), Πολέτο (56′ Λίγδας) και Λουκίνας.