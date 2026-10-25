Ο Άνχελο Σαγκάλ για τέταρτο παιχνίδι της Κηφισιάς Tutu Deals έκανε τη διαφορά, ενώ οι νεαροί Γιώργος Κυριόπουλος και Κωνσταντίνος Πολυκράτης ήρθαν από τον πάγκο και κέρδισαν τα εύσημα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η Κηφισιά Tutu Deals απέδειξε και στο Καυτανζόγλειο πως βρίσκεται σε καλό φεγγάρι. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο υπέταξε τον Ηρακλή με ανατροπή και πανηγύρισε το τρίτο της τρίποντο σε τέσσερις αγωνιστικές, με μοναδική… παρένθεση την ήττα από τον Άρη στη Λεωφόρο, στο φινάλε του αγώνα. Ωστόσο, βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε και της συνολικής της εικόνας, όχι μόνο θα μπορούσε να αποφύγει την ήττα, αλλά και να πάρει τη νίκη.

Με το δεύτερο «διπλό» της σεζόν, το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έφτασε τους 11 βαθμούς και ανέβηκε στην 6η θέση, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση του δεύτερου μισού της 8ης αγωνιστικής. Παράλληλα, αύξησε τη διαφορά του από την επικίνδυνη ζώνη.

Ο αδιαμφισβήτητα κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς Tutu Deals, Χόρχε Πόμπο, «χτύπησε» για ακόμα μία φορά και έφτασε τα τέσσερα γκολ σε οκτώ αγωνιστικές. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, έχει βρει έναν… συμπαραστάτη σε επίπεδο επιθετικής προσφοράς. Ο λόγος για τον Άνχελο Σαγκάλ.

Ο Χιλιανός επιθετικός είχε δείξει δείγματα των ικανοτήτων του την περασμένη σεζόν, με τη φανέλα της ΑΕΛ, σε μια δύσκολη χρονιά για τους Βυσσινί. Στα Βόρεια Προάστια πείστηκαν από όσα είδαν πως μπορεί να προσφέρει πολύτιμες λύσεις στο ρόστερ του «Σέμπα».

Από την πρώτη ημέρα, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται με όρεξη και υπηρετεί όσα του ζητά ο Αργεντινός τεχνικός, είτε στην κορυφή της επίθεσης είτε στο δεξί «φτερό». Εκείνο που του έλειπε ήταν η απαραίτητη… ρέντα, την οποία φαίνεται πως βρήκε το τελευταίο διάστημα.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σαγκάλ κέρδισε το πέναλτι που μετουσίωσε σε γκολ ο Πόμπο, διαμορφώνοντας το δεύτερο γκολ στη νίκη επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι.

Στις 11 Οκτωβρίου, ο Χιλιανός έβγαλε υπέροχη μπαλιά και έδωσε ασίστ στον Πόμπο για το πρώτο γκολ της ομάδας του στη νίκη επί του Παναιτωλικού στη Λεωφόρο.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 18 Οκτωβρίου, ο Σαγκάλ πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Κηφισιά Tutu Deals και, μάλιστα, μια… γκολάρα, δίνοντας προσωρινά το προβάδισμα στην ομάδα του απέναντι στον Άρη. Αξιοσημείωτο είναι πως είχε σκοράρει και στο ντεμπούτο του, στην αναμέτρηση για τα προκριματικά του Κυπέλλου απέναντι στη Ζάκυνθο.

Τελευταίο του «θύμα» ήταν ο Ηρακλής, καθώς το Σάββατο (24/10), με υπέροχη κεφαλιά στο 86ο λεπτό, «χάρισε» στην ομάδα του τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς και επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα.

Κυριόπουλος και Πολυκράτης οι… Game Changers

Πέρα από τους Πόμπο, Σαγκάλ και τον… γνώριμο από πέρυσι Αντόνισε, κομβικό ρόλο στην ανατροπή της Κηφισιάς Tutu Deals έπαιξαν δύο από τις αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο λόγος για τον Γιώργο Κυριόπουλο και τον Κωνσταντίνο Πολυκράτη.

Αμφότεροι πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο στο 58ο λεπτό, έδωσαν τις ασίστ στα δύο γκολ της ομάδας των Βορείων Προαστίων και κέρδισαν τα εύσημα του Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΣΠΟΡ FM TV: «Μπράβο στα δύο παιδιά (Κυριόπουλο - Πολυκράτη), που περίμεναν την ευκαιρία τους για να παίξουν και, όταν ήρθε, την άρπαξαν και έδειξαν τι μπορούν να κάνουν».

Ο δανεικός από τον Παναθηναϊκό εξτρέμ, Γιώργος Κυριόπουλος, μετά την αγωνιστική του επάνοδο ύστερα από 17 μήνες και το ντεμπούτο του στη Super League, έδωσε την πρώτη του ασίστ στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από δική του πάσα, ο Πόμπο, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες τη χρονιά της ανόδου, ισοφάρισε σε 1-1 στο 77ο λεπτό.

Παρά τη μακρά αποχή του λόγω της ρήξης χιαστού που υπέστη, ο 21χρονος εξτρέμ επέστρεψε στην Κηφισιά Tutu Deals σε καλή κατάσταση και έτοιμος να αξιοποιήσει την ευκαιρία που του δόθηκε, παίρνοντας πολύτιμο χρόνο συμμετοχής, ώστε να επιστρέψει πιο έτοιμος στο Κορωπί. Παράλληλα, αγωνίζεται σταδιακά όλο και περισσότερο, με στόχο να φτάσει στο 100% της αγωνιστικής του ετοιμότητας.

Από την πλευρά του, ο Πολυκράτης είναι ένας 20χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ ως επένδυση και εναλλακτική λύση πίσω από τον σαφώς πιο έμπειρο και «Σουπερλιγκάτο» Λερόι Αμπάντα, ο οποίος αποτελεί... δοκιμασμένη και safe λύση. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πλούσιες επιθετικές αρετές.

Ο Θεσσαλονικιός ακραίος οπισθοφύλακας είχε «συστηθεί» με γκολ στην αναμέτρηση Κυπέλλου με τη Ζάκυνθο, ενώ δικαίωσε τον Λέτο και στις δύο συμμετοχές του στο πρωτάθλημα, καθώς αποδείχθηκε κομβικός σε δύο σημαντικά «διπλά»!

Ο νεαρός ήρθε από τον πάγκο στις αναμετρήσεις με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο. Από δικές του μπαλιές από τα αριστερά προήλθαν τα γκολ των Πόμπο και Σαγκάλ, αντίστοιχα. Αυτές είναι και οι μοναδικές εμφανίσεις του στη Super League μέχρι στιγμής, ωστόσο, από αυτό το δείγμα γραφής φαίνεται πως αποτελεί ακόμα ένα ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό project της Κηφισιάς Tutu Deals…