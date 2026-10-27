Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Μαρκό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μαρκό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα λάβει μέρος την Τετάρτη (28/10) στις 15:00.

Οι φίλαθλοι των ερυθρόλευκων αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι στέκονται στο πλευρό της ομάδας τους κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Μάλιστα η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς κόντρα στον Ολυμπιακό θα βρεθεί ο Γιουσέφ Ελ Αραμπ, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία με την φανέλα των Πειραιωτών για 5 συνεχόμενες σεζόν, κατακτώντας 1 φορά το Κύπελλο και 3 φορές το Πρωτάθλημα.

Οι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν το 3/3 στη διοργάνωση έχοντας νικήσει ήδη την ΑΕΛ Novibet στη Θεσσαλία (4-0) και τον Βόλο (3-2) στο Φάληρο.