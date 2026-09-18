Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ που δεν είδε σαν αγγαρεία το ματς Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό, τον φανταστικό Μάνταλο, την αγωνία με Βάργκα και το σημαντικό εκτός έδρας ματς στο Πανθεσσαλικό.

Ένα παιχνίδι Κυπέλλου, απόγευμα Πέμπτης, με τον ήλιο να... βαράει στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και ως αγγαρεία. Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές από πολλές ομάδες σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Όμως οι παίκτες της ΑΕΚ μόνο έτσι δεν το είδαν. Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε όπως αναμενόταν και όπως συνηθίζει στα παιχνίδια της League Phase του Κυπέλλου σε ολικό rotation και ο ίδιος μετά το χορταστικό 8-1 επί του Πανσερραϊκού παραδέχθηκε πως τρεις με τέσσερις παίκτες που επέλεξε του έβαλαν ευχάριστο «πονοκέφαλο», όπως λέμε, για τη συνέχεια.

Εκείνο που μένει λοιπόν μετά από αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα είναι η νοοτροπία που παρουσίασαν οι παίκτες της ΑΕΚ, η οποία ήταν άψογη. Παρότι η ενδεκάδα που ξεκίνησε ήταν ανακατεμένη και με παίκτες που στην πλειοψηφία τους δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής ως τώρα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, οι κιτρινόμαυροι αντιμετώπισαν το ματς με απόλυτη συγκέντρωση, σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Αυτό ακριβώς ήταν το ζητούμενο πριν από το παιχνίδι, με τον Νίκολιτς να δίνει επίσης ευκαιρία και σε αρκετούς νεαρούς παίκτες του ρόστερ να αποκομίσουν εμπειρίες.

Ο Μπαλαμώτης που φόρεσε και το περιβραχιόνιο στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ήταν σε ετοιμότητα όποτε χρειάστηκε, ο Αλεξίου ξεκίνησε στο πλάι του πολύπειρου Βίντα σκοράροντας και δύο τέρματα, εκτός από τον Καλοσκάμη στο ματς πέρασε και ο Χριστακόπουλος για να δώσει την ασίστ στον Ζούμπκοφ, ενώ μπήκε στο τελευταίο τέταρτο και ο 17χρονος Αργυρίου, ένα δυνατό πρότζεκτ της Ακαδημίας, που είχε συμμετοχή και στο όγδοο γκολ.

Αυτός βέβαια που εισέπραξε δικαιωματικά το standing ovation από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας ήταν ο Πέτρος Μάνταλος, με τα εκπληκτικά πράγματα που έκανε στο πρώτο μέρος. Τέσσερις ασίστ και ένα γκολ για τον αρχηγό της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν το κάτι άλλο, πραγματοποιώντας το ημίχρονο της καριέρας του. Και όλα τα έκανε να φαίνονται τόσο απλά. Είτε ήταν το φαλτσαριστό γέμισμα μέσα στην περιοχή για την κεφαλιά του Αλεξίου, είτε η κάθετη ακριβείας στον Βάργκα, είτε η μπαλιά πάρε βάλε στον Ζοάο Μάριο, είτε το νέο «τάισμα» στον Βάργκα για το τέταρτο γκολ και το... κερασάκι με το γκολ που σημείωσε με αέρινη κίνηση.

Καλό ματς για να ανεβάζουν στροφές και ο Ζούμπκοφ με τον Ζοάο Μάριο, αλλά δυστυχώς μέσα σε όλα αυτά τα ευχάριστα υπήρξε και η ατυχία με τον Βάργκα, ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό και υπάρχει ανησυχία για το διάστημα της απουσίας του. Πρόκειται άλλωστε για τον φορ της ΑΕΚ που βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα και που αποδεικνύει και φέτος ότι μπορεί να κάνει τη... μισή ευκαιρία γκολ. Δεδομένα υπάρχει αγωνία και ας ελπίσουμε ότι θα προλάβει να είναι έτοιμος μετά τη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων που υπάρχει μπροστά για τις Εθνικές ομάδες όταν και έρχονται σημαντικά ματς για την ΑΕΚ και στο Champions League.

Ο Νίκολιτς ζήτησε στήριξη στα σκαμπανεβάσματα, τονίζοντας ότι πάνω από όλα είναι η διατήρηση του ομαδικού πνεύματος και της ενότητας. Ένα μήνυμα πολύ σημαντικό καθώς πράγματι η ενότητα είναι αυτή που δίνει δύναμη στην ΑΕΚ, όπως επιβεβαιώθηκε την περσινή σεζόν με την πανάξια κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτά είναι στοιχεία που δίνουν αυτοπεποίθηση στην ΑΕΚ, η οποία πηγαίνει στον Βόλο για ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας μετά τις απώλειες βαθμών εκτός έδρας με Κηφισιά και Αστέρα. Το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό αν και νωρίς μέσα στη σεζόν έχει τον χαρακτήρα του must win για τους κιτρινόμαυρους που πρέπει να πάρουν το πρώτο τους φετινό διπλό στο πρωτάθλημα τόσο για να μην δουν τη διαφορά να αυξάνεται από την κορυφή όσο και για να πάνε ήρεμα στη διακοπή που ακολουθεί.