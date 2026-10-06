Ο Κοσταρικανός πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Βάλτερ Σεντένο που είχε σκοράρει στο Σαντιάγο Μπερναμπέου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, βρέθηκε στην Αθήνα και πάτησε ξανά στο χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Μια ξεχωριστή επίσκεψη έλαβε χώρα πριν μερικές μέρες στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, με τον Βάλτερ Σεντένο να πατάει ξανά τον αγωνιστικό χώρο στον οποίο είχε παίξει τη σεζον 2002-2003. Ο Κοσταρικανός πρώην παίκτης της ΑΕΚ που είχε σκοράρει στο ιστορικό 2-2 της Ένωσης με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που βρέθηκε στο νέο γήπεδο μιλώντας στο ΑΕΚ TV.

Ο Σεντένο μίλησε επίσης για το παιχνίδι που έρχεται με τη Ρεάλ, για τις αναμνήσεις του από την παρουσία του στην ΑΕΚ και για εκείνο το γκολ που σημείωσε κόντρα στους Μερένχες: «Είναι το πιο σημαντικό και πιο όμορφο γκολ που έχω πετύχει στην καριέρα μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα αποθέωσε την ατμόσφαιρα της Νέας Φιλαδέλφειας τονίζοντας για τη Σκεπαστή: «Θυμάμαι περισσότερο την εξέδρα που ήταν πίσω από το τέρμα. Δεν ξεχνώ ότι δεν σταματούσαν να μας υποστηρίζουν. Ήταν σαν καζάνι που έβραζε, πάντα ήταν σε ένταση. Πάντα παλλόταν, κάθε στιγμή. Στήριζαν την ομάδα και αυτό που θυμάμαι περισσότερο ήταν τα τραγούδια».