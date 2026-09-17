Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την άριστη νοοτροπία των πρωταθλητών και τη σούπερ αντίδραση που έβγαλαν στο Κύπελλο με νίκη 8-1 ενόψει του αγώνα στον Βόλο...

Είναι αλήθεια και δικαιολογημένα το επιθυμούν οι προπονητές των ομάδων, το ίδιο και ο Μάρκο Νίκολιτς φυσικά για την ΑΕΚ, έπειτα από γκέλα να ακολουθεί αμέσως παιχνίδι και μάλιστα τέτοιο το οποίο να δύναται να φτιάξει την κατάσταση στο εσωτερικό της ομάδας, όπως αυτό με τον Πανσερραϊκό για το Κύπελλο, με τους "κιτρινόμαυρους" να κατακτούν αναμενόμενα τη νίκη με σκορ ρεκόρ για το νέο γήπεδο στην Νέα Φιλαδέλφεια: 8-1!!! Μια επικράτηση που ήρθε χάρη στην άριστη νοοτροπία από την ομάδα του Σέρβου τεχνικού που επέδειξε σοβαρότητα και φουλ διάθεση θα σημειώσουμε και παρακάτω. Για την πρωταθλήτρια η ισοπαλία απέναντι στον Αστέρα στην Τρίπολη προκάλεσε μπόλικη κουβέντα και παρατεταμένη κριτική διάθεση, λογικά φυσικά, μιας και αποτέλεσε τη δεύτερη διαδοχική στραβή στο πρωτάθλημα, ξανά μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια και αφού ξανά είχε προηγηθεί η Ένωση του αντιπάλου της...

Προφανώς και το στοιχείο που φούντωνε τη συζήτηση και τη κριτική διάθεση ήταν η εικόνα στα ματς με Κηφισιά (κάκιστη) και Αστέρα (μέτρια), ωστόσο το βασικότερο όλων ήταν το αποτέλεσμα και στα δυο ματς, μιας και αν επικρατούσε ο Δικέφαλος θα γινόταν αναφορά αλλά δεν θα έφερνε ανάλυση στην ανάλυση και κουβέντα στην κουβέντα για το αγωνιστικό και τα λάθη προσώπων, του Σέρβου τεχνικού και των ποδοσφαιριστών του! Για όλα αυτά λοιπόν η αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό λοιπόν για την ΑΕΚ ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να βγάλει μια πρώτη αντίδραση, να πάρει ψυχολογία και να τονώσει την αυτοπεποίθηση στο εσωτερικό της ομάδας, ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα για το πρωτάθλημα στην Μαγνησία απέναντι στον Βόλο. Το συγκεκριμένο ματς απέκτησε επιπλέον αξία και διαφορετική...βαρύτητα για την Ένωση λόγω της αδυναμίας ανταπόκρισης που παρουσίασε η ομάδα του Νίκολιτς έως τώρα μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια: στην Κρήτη με τον ΟΦΗ, στην Λεωφόρο με την Κηφισιά και φυσικά στην Αρκαδία με τον Αστέρα.

Ωστόσο μεγαλύτερη σημασία και ουσία έχει η κατάκτηση του διπλού στον Βόλο προκειμένου η ΑΕΚ να μπορεί να έχει καλή επαφή με την κορυφή για να είναι δυνατά και ζωντανή στο στόχο του πρωταθλήματος, τη διεκδίκηση αυτού και διατήρηση του τίτλου (μιας και συνιστά το βασικό στόχο του Δικέφαλου σύμφωνα με τον Σέρβο τεχνικό και όλο τον οργανισμό). Διότι αν δεν τα καταφέρει ίσως ξεφύγει ακόμη περισσότερο (ήδη στο συν 4 θυμίζω) ο Παναθηναϊκός και τα πράγματα αναμένεται να γίνουν αρκετά δύσκολα από Σεπτέμβριο μήνα για την ΑΕΚ και όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Τη στιγμή που ακολουθεί μάλιστα διακοπή και αναμφισβήτητα θα μετατραπεί σε πολύ δύσκολη αυτή αν δεν έρθει για την Ένωση ξανά το επιθυμητό αποτέλεσμα: εννοείται πως θα απογειωθεί η εσωστρέφεια και θα φουντώσει η συζήτηση για την αδυναμία της ομάδας του Νίκολιτς να ανταποκριθεί στο βασικό της στόχο όπως τον έχει θέσει ο ίδιος ο προπονητής και φυσικά το club. Το χειρότερο από όλα όμως είναι οι τρεις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν δίχως ματς και η αναμενόμενη (φουλ) κουβέντα γκρίνιας και απογοήτευσης με τις αναλύσεις για το τι ευθύνεται να είναι ατελείωτες...

Αν μη τι άλλο λοιπόν και με όλα τα παραπάνω ως δεδομένα η ΑΕΚ όφειλε να βγάλει αντίδραση, να κάνει ούτως ή άλλως τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση του Κυπέλλου, μάλιστα με γκολ και διαφορά για το ενδεχόμενο ισοβαθμιών. Η καλή μέρα από το πρώτο φαίνεται και στο πρώτο 45λεπτο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς... σταμάτησε στο 6-0 χάρη σε ένα πραγματικό σόου του Πέτρου Μάνταλου που μόνο σε αυτό το διάστημα είχε τέσσερις ασίστ και ένα γκολ!!! Ένα ματς ιστορικό για τον Δικέφαλο και φυσικά για τον αρχηγό του αυτό με τον Πανσερραϊκό για τον θεσμό του Κυπέλλου αφού σημειώθηκε η μεγαλύτερη σε έκταση σκορ νίκη στο νέο γήπεδο στην Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν... έκοψε στο δεύτερο μισό του αγώνα όπου είχε δύο ακόμη γκολ (8-1), ένα δοκάρι (ένα ακόμη ο Αλεξίου και ένα που άξιζε λόγω απόδοσης ο Ζουμπκόφ) και τέσσερις πολύ καλές ευκαιρίες να ξεπεράσει το ρεκόρ σε εκείνο το 8-0 επί της Ξάνθης στη σεζόν 1989 - 1990!

Το πιο σημαντικό φυσικά ήταν η νοοτροπία των παικτών της ΑΕΚ και η άριστη διάθεση που έβγαλαν στον αγωνιστικό χώρο και παρά το γεγονός ότι η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς έπαιζε για πρώτη φορά μαζί στο χορτάρι, κάποιοι είχαν αγωνιστεί και στο ματς με τον Νέστο Χρυσούπολης, για τον ίδιο θεσμό. Σούπερ ο Ζοάο Μάριο στην επιστροφή του, πραγματικά υπέροχος, πολύ καλός ο Ζουμπκόφ αλλά και ο Κάιρινεν μαζί με τον Βιτάλις, αλάνθαστος ο Αλεξίου και με γκολ, μια χαρά τα μπακ με τον Λυκογιάννη να ανεβαίνει συνέχεια σε επίπεδο δυνάμεων και ρυθμού, καλός και ο Γκεοργκίεφ. Ευχάριστα νέα θα είχε μόνο ο Σέρβος τεχνικός από την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό αν δεν υπήρχε το πρόβλημα με τον Μπαρνάμπας Βάργκα. Όμως σε ένα υπέροχο απόγευμα στης Φιλαδέλφειας τα μέρη ήρθε αυτός ο τραυματισμός του διεθνούς Ούγγρου φορ να μετριάσει τη χαρά και να μην επιτρέπει την ικανοποίηση αφού είναι τεράστια απώλεια ο πρώτος σκόρερ της πρωταθλήτριας που έχει σκοράρει σε Ευρώπη, πρωτάθλημα και με τα δυο του γκολ απόψε και στο Κύπελλο (έχει συνολικά 8 γκολ)!

***Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το ματς έχοντας στην 11άδα της πέντε νέους, 21 ετών και κάτω, αφού αγωνίζονταν οι Μπαλαμώτης, Αλεξίου, Χριστακόπουλος, Καλοσκάμης και Αργυρίου...

*****Παρεμπιπτόντως η ΑΕΚ έχει στην Νέα Φιλαδέλφεια στα επίσημα παιχνίδια της έως τώρα σημειώσει 22 γκολ σε πέντε ματς παρακαλώ και έχει δεχθεί ένα! Αν βάλουμε και του φιλικού με την Καλλιθέα την 4άρα πάμε στα 26-2 τέρματα στο γήπεδο της, not bad!!!