ΑΕΚ: Ο Σλίσκοβιτς επισκέφτηκε το Μπερναμπέου και... προκάλεσε τη Ρεάλ ενόψει Νέας Φιλαδέλφειας
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Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Ζόραν Σλίσκοβιτς... προειδοποίησε τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο Μπερναμπέου.
Στη Μαδρίτη βρέθηκε ο Ζόραν Σλίσκοβιτς με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ να επισκέπτεται το Σαντιάγο Μπερναμπέου κάνοντας το tour του γηπέδου.
Μάλιστα δεν έχασε την ευκαιρία να στείλει και το... μήνυμα του στη Ρεάλ ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena τον Νοέμβριο.
«Ελάτε, σας περιμένουμε», έγραψε στο βίντεο που ανέβασε μέσα από το Μπερναμπέου.
@Photo credits: INTIME
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