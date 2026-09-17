Ο Μίλαν Βιτάλις πέτυχε το παρθενικό του γκολ με την ΑΕΚ, ενώ ο Μάνταλος μετά τις τέσσερις ασίστ διαμόρφωσε το 6-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό.

«Τρομακτική» ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι πρωταθλητές πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα έξι γκολ, με τον Πέτρο Μάνταλο να κάνει... όργια, καθώς μετά τις τέσσερις ασίστ του σκόραρε κιόλας, ενώ ενδιαμέσα άνοιξε... λογαριασμό ο Βιτάλος.

Στο 44ο λεπτό ο σκόρερ του τρίτου γκολ, Ζοάο Μάριο, συνδύασε το πρώτο ματς με την επιστροφή του και με ασίστ, καθώς από δικό του γύρισμα ο Ούγγρος πλάσαρε εξ επαφής για το 5-0.

Δυο λεπτά αργότερα, στο 45+1', ο Ζούμπκοφ πάσαρε στον Μάνταλο, αυτός «χόρεψε» την άμυνα του Πανσερραϊκού και με πλασέ έκανε το 6-0 που ήταν και σκορ του ημιχρόνου!

Το γκολ του Βιτάλις

Το γκολ του Μάνταλου